3.7 مليارات درهم مبيعات «ريبورتاج العقارية» في 2023 بنمو 60%

المصدر: دبي - البيان

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حققت «ريبورتاج العقارية» مبيعات بقيمة 3.7 مليارات درهم (مليار دولار) في سنة 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2,3 مليار درهم حققتها الشركة في سنة 2022، بنمو يتجاوز 60%.

وأوضحت «ريبورتاج» أن زيادة المبيعات تعزز خطط الشركة للتوسع والنمو واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة بالإمارات والخارج.

ونظمت ريبورتاج العقارية، يوماً خاصاً للمبيعات، في فندق دبي، لأحدث مشروعات الشركة المحلية والدولية، إذ تضم محفظة «ريبورتاج العقارية» 29 مشروعاً بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب.

وأكدت ريبورتاج العقارية حرصها على تقديم المزيد من العروض الخاصة والحسوم والتخفيضات بما يتماشى مع تطلعات المشترين والمستثمرين، وهو ما يعزز من مبيعات الشركة في مشروعاتها كافة في الإمارات والخارج.

وشاركت ريبورتاج العقارية في معرض الشارقة العقاري - إيكرس 2024 في مركز إكسبو الشارقة، والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة، في الفترة من 17 وحتى 20 يناير 2023، فاستعرضت الشركة في الحدث محفظة مشروعاتها في الإمارات والخارج، ولا سيما مشروع «رويال بارك» في مدينة مصدر بأبوظبي، و«ريبورتاج فيلدج» في دبي، و«سيلفانا» بتركيا، و«مونتي نابوليوني» في مصر، و«فيستا 3» بجزيرة الريم، مع توفير عروض متنوعة، ومنها حسوم بنسبة تصل إلى 40% عند السداد النقدي.

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