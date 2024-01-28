«RIMOWA» الألمانية تطرح ألواناً جديدة من الحقائب

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت العلامة الألمانية «RIMOWA»، عن مجموعة جديدة من الحقائب، تشمل مختلف الفئات، حيث تعيد من خلالها ابتكار مجموعة «Essential»، بمجموعة من الألوان الجديدة.

وكشفت العلامة الألمانية عن لون أزرق غني، يبدو زاهياً وهادئاً في الوقت عينه، فيجسّد روح البحر النابضة بالطاقة المهدّئة، وبالمزايا المجدّدة للنشاط والحيوية. ويكسو اللون الآسر حقائب مجموعة «Essential» المتألّقة والمخدّدة، فيزيدها تميّزاً.

تصاميم

وتواصل العلامة الألمانية مهمتها التي تهدف إلى إلقاء الضوء على التصاميم الهندسية المميّزة حول العالم، ومن هذا المنطلق، اختارت منزلاً مبنياً في خمسينيات القرن الماضي، يقع في ضواحي برشلونة، لتصوّر فيه حملتها الإعلانية، فالتقطت صوراً رائعة للمجموعة الجديدة محدودة الإصدار بين أحضانه.

وتتميّز اللقطات بمزيج استثنائي، حيث يضفي لون البحر الأزرق الهادئ، لمسة عصرية مبهرة على أقواس المنزل التقليدية، وبلاطه الكلاسيكي، والضوء الطبيعي الذي يغمره.

وتعكس مجموعة الحقائب الجديدة المصممة من البوليكربونات، المهارات الحرفية التي يتمتع بها خبراء الدار، إذ تجسّد الإتقان في إضفاء لون البحر الأزرق على كافة تفاصيلها، بدءاً من هيكلها الخارجي، وصولاً إلى إطار عجلاتها.

وتم تصميم مجموعة الحقائب لترافق المسافرين في كافة رحلاتهم حول العالم، لذلك تتمتّع هذه الحقائب بمزايا كثيرة، بدءاً من المسكة العملية القابلة للتمدّد، والنظام الثوري متعدد العجلات، الذي يضمن لك الاستمتاع بتجربة سفر مريحة، وصولاً إلى الأقفال المعتمدة لدى إدارة أمن النقل للحفاظ على ممتلكاتك بأمان.

وتتمتّع هذه المجموعة أيضاً بتصميم داخلي مؤلّف من جزأين، يشمل حيّزاً مزوّداً بسحّاب بالكامل، لكافة لوازمك خلال السفر، وحيزاً في الجهة الأخرى بنظام «Flex Divider»، القابل للتعديل، من أجل تنظيم مقتنياتك وترتيبها.

ولا تكتمل المجموعة بدون سلسلة من الأكسسوارات المتوفرة بلون البحر الأزرق، تشمل حقيبة أدوات النظافة الشخصية ومكعّبات التوضيب، للتمتّع بإطلالة سفر متناسقة.

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