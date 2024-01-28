«شارلوت تلبوري» تطلق أول نشاط لها في التجارة الإلكترونية بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «شارلوت تلبوري»، العلامة التجارية الحائزة العديد من الجوائز والأفضل مبيعاً في مجال المكياج والعناية بالبشرة، أول موقع خاص بها على الإطلاق للتجارة الإلكترونية في الإمارات والسعودية. وسوف تسمح هذه الخطوة بزيادة قدرتها على توفير منتجاتها المحبوبة عالمياً للمكياج الساحر والعناية الفائقة بالبشرة في الشرق الأوسط.

ويمثل موقع الشركة وجهة رقمية جديدة ورائعة لتسليط الضوء على منتجات شارلوت التي يمكن بسهولة اختيارها واستخدامها، حيث صار بإمكان المتسوقين التعرف إلى ابتكارات شارلوت الحائزة جوائز في مجال العناية بالجمال وفي شرائها.

بالإضافة إلى ذلك، ستتاح لعشاق الجمال والمتسوقين فرصة اكتشاف إلهام يومي للمكياج والعناية بالبشرة، التعلم والابتكار مع إطلالات قابلة للتسوّق، إلى جانب وصول مبكر وحصري إلى عمليات إطلاق منتجات جديدة. لم تكن تجربة عالم شارلوت للمكياج والعناية بالبشرة أسهل في أي وقت مضى.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق «شارلوت تلبوري بيوتي» في سبتمبر 2013 على يد سيدة الأعمال المميزة شارلوت تلبوري، حاملة وسام الإمبراطورية البريطانية من رتبة عضو، وجاءت ثمرة رغبتها الطويلة في تمكين الجميع بالشعور بأجمل صورة من ذواتهم، ولمساعدة الناس في جميع أنحاء العالم على التمتع بالثقة بالنفس لكي يحققوا أكبر أحلامهم وأكثرها جرأة.

وتتوفر مجموعة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والمكياج المناسبة لجميع درجات ألوان البشرة، ظلالها، أنواعها، وتهدف إلى الارتقاء بجمال وإطلالة البشرة باستخدام المكوّنات الأعلى جودة. وتم تركيبها في مصانع متخصصة عبر كافة أنحاء العالم ويتم تقديمها في تشكيلة مميزة من الأغلفة الراقية والفاخرة.

ويعتبر الابتكار الأول في السوق أمراً أساسياً، لذلك نعمل مع مختبرات رائدة عالمياً على التقدّم تقنيّاً، التركيبات المدعومة بالأبحاث والمكوّنات فائقة التطوّر. حتى الآن، حازت «شارلوت تلبوري بيوتي» أكثر من 500 جائزة في هذه الصناعة، كما تواصل تحطيم الأرقام القياسية عبر المناطق، والقنوات والفئات.

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