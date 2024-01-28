70 شركة عالمية تستعرض بالإمارات أحدث وسائل ترفيه المدن

المصدر: تادج أودونوفان

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اختتمت أمس في أبوظبي «قمة التجارة في الشرق الأوسط»، التي تنظمها المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية، بالتعاون مع شركة «ميرال» لتطوير الوجهات، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض.

واستضافت القمة أكثر من 70 شركة عالمية متخصصة في توريد الألعاب للمدن والوجهات الترفيهية. واستعرضت الشركات أحدث وسائل الترفيه في المدن الحديثة وحظيت بإقبال كبير من الخبراء والمتخصصين.

وشهد اليوم الختامي العديد من الجلسات وورش العمل بمشاركة العديد من الخبراء بهدف استكشاف أحدث التوجهات في قطاع الوجهات الترفيهية بالمنطقة.

وتناولت المناقشات التعريف بأفضل الممارسات، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل العمليات، والتحول الرقمي الهادف إلى تحسين تجربة الزوار، ودمج الاستدامة في نماذج الأعمال، وتصميم الوجهات المبتكرة والتخطيط لها، وتطوير الوجهات الترفيهية.

اتجاهات السوق

وأكد أحمد حسين، الرئيس التنفيذي للمشاريع والخدمات الفنية والهندسية في دبي القابضة للترفيه، في تصريحات لـ «البيان»، على هامش مشاركته في المؤتمر، إن «دبي القابضة للترفيه» لديها رؤية واضحة وخطة شاملة تتضمن عوامل عدة منها اتجاهات السوق، والمشهد التنافسي، ونقاط قوتنا ومجالات التطوير، وذلك بهدف تعزيز الابتكار.

وأضاف أن خطة التطوير تتركز على تعزيز ثقافة تنظيمية إيجابية والاستثمار في تطوير الموظفين لضمان قوة عاملة وماهرة، كما نسعى جاهدين للحفاظ على قدرتنا التنافسية من خلال تنفيذ ممارسات فعالة لإدارة التغيير وتعزيز الابتكار.

وتابع، أن احتياجات الضيوف وملاحظاتهم أهم أولوياتنا في تطوير وجهاتنا وخدماتنا واستراتيجيتنا التنظيمية الشاملة، كما أن قراراتنا الاستراتيجية وقياس الأداء تعتمد على البيانات والتحليلات.

وأشار إلى أن «دبي القابضة للترفيه» تقدم مجموعة من الوجهات الترفيهية والمعالم السياحية التي تعزز جاذبية دبي وقدرتها التنافسية كمركز دولي للسياحة والترفيه.

ومن هذه الوجهات القرية العالمية وهي واحدة من أعرق مناطق الجذب السياحي في المنطقة وتعتبر الوجهة العائلية الاستثنائية للترفيه، وتستضيف 27 جناحاً تمثل أكثر من 90 ثقافة من جميع أنحاء العالم، وأكثر من 3500 منفذ تسوق وأكثر من 250 خياراً لتناول الطعام.

وقال: وصلنا إلى 9 ملايين زائر في الموسم 27، مشيراً إلى أن الموسم 28 بدأ في أكتوبر 2023. وتابع: لدينا «دبي باركس آند ريزورتس»، وهي أكبر مدينة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، وتضم وجهات ترفيهية رئيسية هي:

«موشينجيت دبي»، وحديقة ليجولاند دبي الترفيهية، وحديقة ليجولاند المائية، وفندق ليجولاند من ليجو، وفندق «لابيتا» من مجموعة «أوتوجراف كوليكشن»، و«ريفرلاند دبي»، وقريباً متنزه ريال مدريد ورلد.

وأضاف أن «كوكاكولا أرينا» تعتبر الصالة المغلقة المتعددة الأغراض الأكبر على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستوعب 17000 شخص، مشيراً إلى أن «ذا جرين بلانيت دبي» تعتبر الغابة الاستوائية المطيرة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط والتي تتألف من 4 طوابق ويتبع لها «متنزه الطبيعة» الخارجي وتعد موطناً لنحو 3000 نوع من الحيوانات والنباتات من جميع أنحاء العالم.

مناطق ترفيهية

وأكد جوليان كوفمان، الرئيس التنفيذي لـ «ميرال إكسبيرينسز»، أن الإمارات ومنطقة الخليج العربي تعتبر من أهم الأسواق الأساسية، ونحن نعمل على تطوير جزيرة ياس لتكون مدينة متكاملة بكل ما فيها من مناطق ترفيهية وفنادق واستخدام التكنولوجيا في الحجوزات والألعاب الترفيهية.

وأردف قائلاً: إن «ميرال» بشكل عام تقوم بتعزيز السياحة من خلال المشاريع الكثيرة التي تم افتتاحها في جزيرة ياس مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، كما سيتم تطوير العديد من المشروعات السياحية والترفيهية بهدف زيادة أعداد الزوار بنسبة 20 % وسوف ننتهي من التطوير في 2025.

وأشار إلى تطوير جزيرة السعديات كوجهة ثقافية ترفيهية، مؤكداً التزام «ميرال» بتقديم الأفضل للزوار في جزيرة ياس واستعراض أفضل التجارب الترفيهية التي تعكس رؤيتنا وقيمنا.

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