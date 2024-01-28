829.6 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي في 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة البنك العربي نتائجها المالية لسنة 2023 فبلغت أرباح المجـموعة 829.6 مليون دولار، مقارنة بـ544.3 مليون دولار لسنة 2022 وبنسبة نمو بلغت 52 %.

وحافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية إلى 11.4 مليار دولار.

وحققت مجموعة البنك العربي من شبكة فروعها ووجودها المنتشر محلياً وخارجياً أداء قوياً في سنة 2023 مدفوعاً بالنمو المستدام بمختلف قطاعات الأعمال، فارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 34 % لتصل إلى 1.81 مليار دولار.

وارتفعت أصول المجموعة في نهاية سنة 2023 لتصل إلى 68.3 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 6 %، كما ارتفع مجمل محفظة التسهيلات بنسبة 5 % لتصل إلى 37.1 مليار دولار، مقارنة بـ35.4 مليار دولار في العام السابق، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6 % لتصل إلى 50.6 مليار دولار، مقارنة بـ47.7 مليار دولار في العام السابق.

وبناءً على نتائج البنك المالية الأولية والخاضعة لموافقة المصرف المركزي الأردني، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30 % لسنة 2023. وقال صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي:

إن الأرباح التي حققها البنك في سنة 2023 تأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالإنجازات وتبرز نجاح سياساته التي تركز على تحقيق النمو المستدام في أنشطته، وتأكيداً على نجاحه في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد المصري قدرة البنك على الاستمرار في تحقيق مستويات ربحية متميزة ومواصلة النمو في الأرباح التشغيلية المرتكزة على وجوده في العديد من المناطق وخصوصاً منطقة الخليج العربي، ما يعزز الموقع الريادي الذي تتبوأه المجموعة والمضي قدماً لتحقيق طموحات وتطلعات مساهمينا وخدمة عملائنا.

وأشارت رندة الصادق المديرة العامة التنفيذية للبنك العربي إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها مجموعة البنك العربي في سنة 2023 جاءت مدفوعة بالنمو الملحوظ الذي واصل البنك تحقيقه في إيراداته التشغيلية من مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسة محلياً وخارجياً.

فحققت المجموعة نمواً جيداً في صافي الأرباح التشغيلية نتيجة لنمو صافي الفوائد والعمولات وذلك بفضل الجهود المستمرة والناجحة في تحسين مستويات الإقراض وكفاءة إدارة السيولة ومصادر التمويل والاستفادة من انتشار المجموعة في العديد من الأسواق.

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