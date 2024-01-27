رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة يفوز بجائزة «إنجاز العمر»

المصدر: دبي - البيان

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فاز كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، بجائزة «إنجاز العمر» المرموقة خلال الحفل السنوي لتوزيع «جوائز أريبيان بزنس للإنجاز 2024»، والذي نظمته مجموعة «آي تي بي» الإعلامية في دبي.

وتكرم جوائز الإنجاز، التي تعد من أبرز أحداث «مجلة أريبيان بزنس»، أفضل الشركات والمؤسسات والشخصيات القيادية البارزة التي حققت نجاحات ملفتة وقدمت خدمات رفيعة المستوى في مختلف القطاعات العام الماضي، بما في ذلك تجزئة السفر والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والتكنولوجيا والضيافة وغيرها. ونال ماكلوكلين جائزة الحدث الرئيسية تقديراً لإسهاماته البارزة في قطاع تجزئة السفر في المنطقة وقيادته المميزة لسوق دبي الحرة على مدار أربعة عقود.

وتعليقاً على هذا التكريم، قال ماكلوكلين: سعيد بأن يتم اختياري للحصول على هذه الجائزة المميزة، وأشكر مجموعة «آي تي بي» الإعلامية ولجنة الحكام على منحي أصواتهم. قد يصعب علي أحياناً تصديق أنني أعمل في سوق دبي الحرة منذ 40 عاماً، عاصرت خلالها النمو الكبير الذي شهدته السوق بالتوازي مع التطور المُلفت لدولة الإمارات. والفضل في هذا الإنجاز يعود بكل تأكيد إلى الدعم الدائم لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة، وإلى فريق عمل سوق دبي الحرة الرائع، وعائلتي.

حضر مراسم تسلم الجائزة، إلى جانب ماكلوكلين، عدد من مسؤولي سوق دبي الحرة بمن فيهم صلاح تهلك، الرئيس المشترك للعمليات، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس ـ التسويق، وبرنارد كريد، نائب أول الرئيس ــ المحاسبة، ومايكل شميد، نائب أول الرئيس ـ التجزئة.

كما شهدت الأمسية تقديم جوائز تكريمية أخرى في فئات أخرى مثل جائزة شركة العام للاستدامة، وجائزة شركة العام الناشئة، وجائزة رائد أعمال العام، وجائزة المطور العقاري للعام، وشخصية أعمال العام.

,hlجرى اختيار الفائزين بالجوائز من قبل لجنة تحكيم بارزة ضمت مجموعة من كبار الخبراء والمتخصصين والأكاديميين في الشرق الأوسط، وتم تدقيق العملية خارجياً لضمان نزاهة إجراءات التحكيم والشفافية.

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