ريادة عالمية للإمارات في الطاقة المتجددة

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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حلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في تحول الطاقة، ضمن مؤشر المستقبل الأخضر العالمي 2023، والسادس عالمياً في معدل استهلاك الطاقة الشمسية للفرد، وتخطط الإمارات لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنحو 19 % في 2030، وبنحو 62 % العام 2040، وصولاً إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.

كما تستهدف مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 مرات، وضخ استثمارات بين 150 و200 مليار درهم في قطاع الطاقة المتجددة حتى 2030. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) ارتفاع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 12 بالمائة بحلول عام 2026.

وهذا المعدل يعادل تقريباً ضعف الكمية التي ولدتها الإمارات في 2022 لافتة إلى زيادة في إجمالي مساهمة المصادر المتجددة في مزيج الكهرباء من 5 % عام 2022 إلى 8 % عام 2023.

وأشارت الوكالة في تقريرها الأخير إلى أن معدل استهلاك الكهرباء في الإمارات ارتفع العام الماضي بنحو 3 % كما تتوقع توسع الطلب على الكهرباء بمعدل سنوي 2.6 % اعتباراً من العام الجاري وحتى 2026. ويحتفل العالم هذا العام للمرة الأولى باليوم العالمي للطاقة النظيفة.

حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 26 يناير يوماً عالمياً للطاقة النظيفة، وهو الذي يصادف ذكرى تأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) عام 2009، والتي تستضيف الإمارات مقرها الدائم في أبوظبي.

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