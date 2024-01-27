مجلس سيدات أعمال دبي يناقش سُبل تأسيس الشركات الناشئة

المصدر: دبي - البيان

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اختتم مجلس سيدات أعمال دبي فعاليات منتدى الأعمال الذي نظمه بالتعاون مع نادي المرأة التابع لجمعية خريجي كلية إنسياد في الإمارات.

وركز من خلاله على سُبل تعزيز مفهوم ريادة الأعمال، ومساعدة سيدات ورائدات الأعمال على توسيع خبراتهن في مجال استراتيجيات ريادة الأعمال، وسبل تأسيس الشركات الناشئة وإدارة الموارد المالية وتنمية شبكة علاقات الأعمال.

جاء تنظيم المنتدى، الذي عقد تحت عنوان «الانتقال إلى ريادة الأعمال.. صمم استراتيجيتك الخاصة»، بحضور أكثر من 90 مشاركة، حيث تعرفن على رحلة ريادة الأعمال، والتحديات والفرص المتاحة لتأسيس شركات ناشئة يمكن تطويرها وتنميتها في بيئة الأعمال شديدة التنافسية، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بمهارات ومعارف وخبرات المشاركات في المنتدى.

وتضمن المنتدى ثلاث جلسات رئيسية، ناقشت الأولى رحلة الانتقال لريادة الأعمال ووضع استراتيجية الأعمال الخاصة بكل مشروع أو شركة، في حين ناقشت الجلسة الثانية إيجاد الموارد المالية، وتنمية شبكة العلاقات والمعارف الاجتماعية والمهنية، وفهم المتطلبات الضرورية للمستثمرين لمنحهم الثقة بتحقيق عوائد كبيرة، إضافة إلى التعرف على الحالات التي تقتضي الاستعانة بالمستشارين القانونيين ومعرفة حصص الأسهم.

وتناولت الجلسة الثالثة الأخيرة كيفية وضع الشركة على مسار النجاح من خلال بناء استراتيجية متناسقة لإيجاد الموارد المالية، ووضع خطة قابلة للتنفيذ والتطوير.

وقالت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي: إن تنظيم المنتدى بالتعاون مع جمعية خريجي كلية إنسياد في الإمارات يمثل خطوة إضافية ضمن جهود المجلس لتوفير كافة الخبرات والمهارات التي يحتاجها الأعضاء من أجل الانطلاق في رحلة ريادة الأعمال، مؤكدة التزام المجلس دوماً بتأهيل أعضائه، ومساعدتهم على الاستثمار في مهاراتهم.

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