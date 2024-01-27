سوق أبوظبي يرحب بإدراج صندوق «شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول، والذي يشكل أول الصناديق المتداولة في السوق والمتخصصة بتتبع أداء الأسهم الهندية في المنطقة.

ويتولى إدارة الصندوق لونيت كابيتال، شركة إدارة الاستثمارات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ويتتبع أداء أكبر 30 شركة وأكثرها سيولة متوافقة مع الشريعة في بورصة بومباي الهندية، بما في ذلك عدد من الشركات الرائدة في القطاع مثل ريلاينس إندستريز وإنفوسيس وشركة تاتا للخدمات الاستشارية

ونجح سوق أبوظبي للأوراق المالية بترسيخ حضوره باعتباره سوق الصناديق المتداولة الأكثر نشاطاً وسيولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تجاوزت قيمة الصناديق المتداولة فيه أكثر من 5 مليارات درهم في 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 160 % عن العام الذي سبقه، كما أن إجمالي أحجام تداول الصناديق المتداولة في السوق وصلت إلى مليار وحدة (مما يعكس نمواً كبيراً بنسبة 205 % على أساس سنوي).

ويسهم إدراج صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة المتداول في تعزيز حضور سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال منح المستثمرين في دولة الإمارات إمكانية الوصول المباشر إلى السوق الهندية، حيث أصبح بمقدورهم الآن الوصول بشكلٍ مباشر إلى ثماني أسواق إقليمية وعالمية في العالم، ويعد هذا الإدراج الحادي عشر من نوعه في السوق للصناديق الاستثمارية.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: الإدراج الناجح لصندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الهند شريعة يوضح الاهتمام الكبير الذي لقيه هذا الصندوق دعم المستثمرين وثقتهم بسوق أبوظبي للأوراق المالية باعتباره شريكهم الاستثماري ومنصة التداول المثلى.

وسنواصل توسيع نطاق اتصال سوق أبوظبي للأوراق المالية بالمزيد من الأسواق وفتح سبل الاستثمار لتزويد المستثمرين بفرص استراتيجية لتنمية وتنويع محافظهم الاستثمارية وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.

وقال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق العامة في لونيت: يسعدنا إدراج صندوق المؤشرات المتداولة الـ 11 لشركة لونيت كابيتال في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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