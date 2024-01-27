«أو كيه إكس» تستكمل اشتراطات بدء تداول العملات المشفرة بالدرهم

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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تستكمل شركة «أو كيه إكس» الشرق الأوسط عدداً من الاشتراطات التنظيمية، تأهباً خلال الأسابيع المقبلة لتشغيل ترخيصها كمزود لخدمات الأصول الافتراضية في الإمارات.

والذي يتيح، وفق المدير العام للشركة، رفاد محاسنة، تقديم أنشطة خدمات تبادل الأصول الافتراضية المنظمة بما في ذلك خدمات التداول الفوري والنقدي، وأنشطة الودائع والسحوبات بالدرهم إلى جانب التداول الفوري لأزواج العملات، وسوف تتاح هذه الخدمات لمستخدمي التجزئة والمؤسسات في السوق.

وأكد محاسنة في تصريحات لـ«البيان» أن الترخيص الممنوح من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وطبقاً لخطة تشغيله سيمكن المتداولين من شراء وبيع العملات المشفرة على المنصة، واستبدال عملاتهم الرقمية بالدرهم مع سحبه مباشرة من المنصة عبر عدد من الخدمات المصرفية، مما يسهل المعاملات بين الأصول النقدية والرقمية.

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