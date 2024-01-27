10.8 مليارات درهم مكاسب سوق دبي المالي في أسبوع

المصدر: دبي - محمد عباس

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قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2 % في أسبوع، وحقق السوق مكاسب بنحو 10.8 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعوماً بإعلان بنكي الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي عن أرباح تاريخية وتوزيعات قياسية لعام 2023.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 699.5 مليار درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 710.3 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس.

وفي أسبوع، ارتفعت أسهم «تكافل الإمارات» 31.2 %، و«الاستشارات المالية الدولية» 14.5 %، وبنك المشرق 12 %، و«وطنية إنترناشيونال» 8 %، و«دبي الإسلامي» 7.76 %، و«زاد بي أتش أم كابيتال» 7.4 %، و«دو» 5.2 %، و«أمان» 4.7 %، و«إعمار للتطوير» 4.4 %، و«أملاك للتمويل» 4.2 %، و«الإمارات دبي الوطني» 3.7 %.

واستحوذ «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع جاوزت 467.9 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 443.7 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» جاذباً 316.15 مليون درهم.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 196.8 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 786.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 589.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9567.68 نقطة، متراجعاً بنسبة 1.49 % في 5 جلسات. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.01 مليار درهم في أسبوع، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 410.25 ملايين درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 380.8 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي في أسبوع أسهم المستثمر الوطني 27.6 %، والوثبة الوطنية للتأمين 13 %، وبنك رأس الخيمة الوطني 9.3 %، دار التأمين 6.3 %، إيزي ليس 4.4 %، وزاد بي أتش أم كابيتال 3.2 %، والإمارات للتأمين 2.9 %، والوطنية للسياحة والفنادق 2.6 %، وأبوظبي الوطنية للتأمين 1.8 %، وإي سفن 1.44 %.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع قاربت 7.23 مليارات درهم، موزعة بواقع 5 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.2 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على أكثر من 1.7 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 115.5 ألف صفقة.

أداء يومي

وعلى مستوى الأداء اليومي، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4163.33 نقطة، متراجعاً 0.24 %، في جلسة أمس. وقاد سهم «أرامكس» ارتفاعات 14 سهماً بسوق دبي المالي، مرتفعاً 1.9 %، كما صعدت أسهم شعاع كابيتال 1.4 %، وتيكوم 1.1 %، والإثمار القابضة 0.95 %.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، عند مستوى 9567.68 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.61 %. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، أسهم دار التأمين 6.3 %، وإيزي ليس 5.75 %، والوطنية للسياحة والفنادق 4.1 %، والبنك العربي المتحد 4 %.

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