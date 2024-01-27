«إي دي إس إس» تضيف أدوات وأسواقاً جديدة للارتقاء بتجربة المتداولين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أضافت «إي دي إس إس»، شركة الخدمات المالية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تحسينات ملموسة على منصتها الإلكترونية للتداول من الجيل التالي، معززة إياها بخصائص جديدة لتوفر تجربة أفضل للمستخدمين من حيث سهولة الاستخدام وسلاسة التداول.

ويشمل ذلك إضافة أدوات ومنتجات تداول جديدة للمتداولين المحترفين والمبتدئين. وتضم المنصة الجديدة خصائص عدة منها إتاحة الاستخدام التجريبي دون إنشاء حساب تداول فعلي، ما يسمح للمتداولين بالإلمام أكثر بواجهة المنصة وتجريبها باستخدام أموال افتراضية.

كما أضافت «إي دي إس إس» مجموعة جديدة من أسواق السلع الأساسية التي يمكن التداول فيها عبر منصتها - كالمعادن مثل البلاتينيوم، والسلع الخفيفة المتنوعة بدءاً من الكاكاو والذرة وصولاً إلى الماشية - مما يجعلها المنصة الأكثر شمولاً من نوعها في المنطقة. يمثل إطلاق المنصة المحدثة خطوة فارقة لشركة إي دي إس إس.

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