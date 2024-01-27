«جمارك أبوظبي» تعرف الجمهور بمشاريعها الابتكارية وخدماتها الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مع المجتمع والمتعاملين في دلما مول باليوم العالمي للجمارك الذي يحل في 26 يناير من كل عام، عبر توفير منصة تفاعلية لمدة ثلاثة أيام من 24 إلى 26 يناير.

وذلك للتوعية بدور العمل الجمركي في تحقيق التنمية المستدامة وحماية المجتمع، وتعريف الجمهور بمشاريعها الابتكارية وخدماتها الرقمية المتطورة، فضلاً عن تنظيم مسابقات ترفيهية وورش عمل تثقيفية تشمل مختلف المجالات الجمركية وحماية الملكية الفكرية.

وعرضت جمارك أبوظبي عبر منصتها خدمة إصدار رقم التسجيل الجمركي المتاحة للأفراد وقطاع الأعمال، وخدمة التخليص على البضائع التي تعنى بالسلع ويمكن لجميع الأفراد الاستفادة منها من داخل الدولة أو خارجها في أي مكان وعلى مدار الساعة وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما سلطت الضوء على نظارة الواقع المختلط المستخدمة في العمليات الجمركية الميدانية، والتي تسهل عمل المفتشين الجمركيين في إجراء تأكيد خروج الشاحنات من المركز الجمركي، وتقنية التدريب عبر الواقع الافتراضي لخدمة العملاء بهدف زيادة كفاءة الموظفين لتقديم خدمات متميزة ترفع نسبة رضا المتعاملين ومجتمع الأعمال.

وقال محمد حسين البلوشي رئيس قسم الاتصال والتسويق المؤسسي في جمارك أبوظبي: نحرص في جمارك أبوظبي على مشاركة أفراد المجتمع في مختلف المناسبات والأيام العالمية لتعريفهم بدور العمل الجمركي في تحقيق التنمية المستدامة، وإشراكهم معنا في جهودنا المستمرة للارتقاء بمستوى الأداء عبر تقديم الأفكار والابتكارات الجديدة لتحسين الخدمات والتسهيلات الجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين.

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