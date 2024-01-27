500 شركة محلية وعالمية تتنافس في معرض الساعات والمجوهرات

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق في الشارقة 31 يناير الجاري فعاليات النسخة الـ 53 من معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» الذي يقام مرتين في العام وينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ضمن أبرز الأحداث النوعية في الإمارات والمنطقة على قائمة المعارض المتخصصة، ويشارك في الحدث الذي يترقبه عشاق أرقى تصاميم الساعات والألماس والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة أكثر من 500 عارض من كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة بالذهب والمجوهرات وعدد كبير من العلامات التجارية.

ويشهد المعرض في دورته الجديدة التي تتواصل حتى 4 فبراير المقبل، حضوراً دولياً لعارضين يمثلون الشركات والمتاجر ذات السمعة الرفيعة في عالم الساعات والمجوهرات، والقادمة من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وروسيا، وشركات أخرى لم تنقطع عن عرض جديدها في الشارقة على مدى أكثر من 26 عاماً، وتمثل الإمارات والبحرين والصين وهونغ كونغ والهند وإيطاليا ولبنان وباكستان وسنغافورة وتايلاند وتركيا واليمن. ويضم الحدث الذي يغطي مساحة 30 ألف متر مربع أجنحة لدول عدة لها شهرتها في مجال صناعة الساعات وتصميم أغلى المجوهرات ويستقبل سنوياً حوالي 70 ألف زائر.

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