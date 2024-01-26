«إتش آي جي» العالمية تتوسع إقليمياً انطلاقاً من دبي

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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افتتحت شركة «إتش آي جي كابيتال» العالمية للاستثمار البديل، التي تدير استثمارات تبلغ قيمتها 60 مليار دولار، مكتبها الأقليمي بالشرق الأوسط في مركز دبي المالي العالمي، حسبما ذكر موقع «ياهو فاينانس». وسيضم المكتب مختصين في تكوين رأس المال للعمل بشكل وثيق مع المستثمرين المحليين والإقليميين من «إتش آي جي» في الشرق الأوسط خلال تطوير شراكات استراتيجية جديدة. واختارت «إتش آي جي» دبي لتعميق العلاقات مع مستثمريها في المنطقة، وتوفير وصول أكبر إلى الاستثمارات البديلة عبر منصة السوق المتوسطة العالمية لشركة «إتش آي جي» في الولايات المتحدة وأوروبا وأميركا اللاتينية.

وقال جوردان بير جريفين، المدير العام التنفيذي والرئيس العالمي لتكوين رأس المال في الشركة: «نحن متحمسون لتوسيع نطاق أعمالنا من خلال إنشاء أول مكتب لشركة إتش آي جي في الشرق الأوسط. وقد ظلت الشركة تتعاون مع المستثمرين في المنطقة خلال الـ 30 عاما الماضية. ويعزز مكتب دبي التزامنا تجاه المنطقة والمستثمرين لدينا بتقديم حلول استثمارية مبتكرة لعملائنا في مشهد البدائل الجذابة للسوق المتوسطة.»

وقال أوليفر سلايد مدير عام المجموعة: «إن افتتاح مكتبنا في هذه المنطقة الاستراتيجية يعد أمراً محورياً لطموحنا في أن نكون الشريك المفضل في السوق المتوسطة لمستثمرينا في الشرق الأوسط، حيث يسعى المستثمرون في المنطقة الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى الوصول بشكل مختلف إلى السوق المتوسطة، عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول الخاصة.»

و«إتش آي جي» شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار البديل برأس مال مدار يبلغ 60 مليار دولار. ويقع مقرها في ميامي، ولها مكاتب في أتلانتا، وبوسطن، وشيكاجو، ودالاس، ولوس أنجلوس، ونيويورك، وسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، إضافة إلى مكاتب دولية في هامبورج، لندن، لوكسمبورج، مدريد، ميلانو، باريس، بوغوتا، ريو دي جانيرو، وساو باولو، وأحدث مكاتبها في دبي حاليا. ومن الأنشطة التي تستثمر فيها صناديق الأسهم التابعة للشركة عمليات الاستحواذ، وإعادة الرسملة، واقتطاع الشركات من شركات التصنيع والخدمات، كما تستثمر في العقارات ذات القيمة المضافة، والبنية التحتية، وأنشطة أخرى عديدة.

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