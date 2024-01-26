الإمارات تتصدر عالميا في سرعة الإنترنت المتحرك وعربياً في الثابت

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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تصدرت خدمات بيانات الهواتف المقدمة من شركتي «اتصالات» و«دو» شبكات العالم في السرعة نهاية شهر ديسمبر الماضي 2023 وفق مؤشر «سبيد تيست speedtest» العالمي المتخصص في قياس سرعات شبكات الانترنت الذي أفاد بأن سوق الإمارات اختتم العام الماضي متفوقاً على مختلف الأسواق العالمية، كأسرع خدمات الانترنت المتحرك على مدار معظم فترات العام الماضي.

ورصدت بيانات المؤشر العالمي تصدر عدد من الدول الخليجية لشبكات العالم، حيث سجل سوق الإمارات متوسط سرعة للإنترنت المتحرك بلغ سقفها على شبكات المشغلين المحليين أكثر من 303 ميجا بت في الثانية الواحدة فيما تلاه السوق القطري مسجلا 244 ميجا بت بينما جاءت الكويت بالمرتبة الثالثة عالميا بنهاية العام مسجلة قرابة 184 ميجا بت.

وحقق السوق الإماراتي سرعات مضاعفة مقارنة بالسرعات المطبقة في الكثير من وجهات الأعمال النشطة في جودة الاتصالات ومنها عن السوق الصيني الذي حل بالمرتبة الرابعة سرعة 160ميجا بت إلى جانب وجهات أوروبية مثل الدنمارك التي لم تخطت 152 ميجا بت والنرويج 146 ميجا بت إلى جانب أسواق أسيوية مثل كوريا الجنوبية التي وصلت إلى أكثر من 140 ميجا بت.

من جهة أخرى جاء السوق الإماراتي في المرتبة الأولى عربيا والسابعة عالميا في شهر ديسمبر المنقضي، على صعيد سرعات خدمات الإنترنت الثابت، بسرعة قاربت 248 ميجا بت في الثانية، ضمن قائمة تصدرتها سنغافورة، وجاء السوق المحلي متقدما بدوره في سرعات الانترنت الثابت على العديد من الدول ذات الشبكات الأسرع عالميا مثل الولايات المتحدة التي سجلت سرعات 227 ميجا بت وتايلاند بحوالي 221 ميجا بت وفرنسا التي سجلت 217 ميجا بت والدنمارك التي سجلت 215 ميجا بت في الثانية.

ويواصل مشغلو السوق المحلي أنشطة تطوير شبكات الاتصالات محليا، وذلك لتعزيز جودة الخدمات واستيعاب التطورات الواضحة في الاتصالات، والتحول بشكل واضح إلى الجيل الجديد من الخدمات، وتوضح أخر النتائج المالية للمشغلين المحليين أن إجمالي عدد مشتركي خدمات الاتصالات الثابتة متضمناً الإنترنت عريض النطاق المقدم من كلا الشركتين قارب 2.3 مليون مشترك، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام المنقضي 2023، بينما تخطى إجمالي مشتركي الهواتف المتحركة المسجلين حاجز 20.4 مليون مشترك.



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