تعديل شروط الحصول على الإقامة الذهبية العقارية

المصدر: (دبي - مشعل العباس)

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أدخلت الإمارات تعديلات على شروط الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات المرتبطة بشراء عقار، إذ تم إلغاء شرط سداد دفعة أولى بقيمة لا تقل عن مليون درهم في حال شراء العقار عبر الحصول على قرض عقاري.

وفي السابق كان يتعين على المستثمرين شراء عقار بقيمة لا تقل عن مليوني درهم ليكونوا مؤهلين لبرنامج الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، وبالنسبة للعقارات التي تم شراؤها بالرهن العقاري أو خطط التقسيط، كان يتعين دفع ما لا يقل عن مليون درهم إلى البنك أو المطور العقاري للتأهل لتقديم طلب الحصول على التأشيرة الذهبية.

وأكدت مصادر لـ«البيان»، أن الدفعة الأولى لم تعد مطلوبة، وبإمكان المستثمر الحصول على إقامة ذهبية لمدة 10 سنوات طالما اشترى العقار سواء من خلال رهن عقاري مع البنك أو من المطور مباشرة، بشرط تقديم كشف حساب مدفوعات العقار من المطور أو شهادة عدم ممانعة من البنك، فيما ستتولى الجهات الحكومية كدائرة الأراضي والأملاك عملية تقييم قيمة العقار كما في السابق.

وأفادت بأنه «بدءاً من الآن، إذا كانت قيمة العقار 2 مليون درهم، فيمكن للمستثمر الحصول على الإقامة الذهبية، بغض النظر عما إذا كان على الخارطة أو مكتمل أو مرهون أو غير مرهون».

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