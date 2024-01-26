«المالية» تطلق برنامج التوعية بإحصاءات مالية الحكومة والدين العام

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، برنامج التوعية بإحصاءات مالية الحكومة والدين العام، الذي يستمر حتى 2 فبراير المقبل في إمارة دبي، ويهدف إلى تعريف الملتحقين في البرنامج بمفاهيم دليل إحصاءات مالية الحكومة 2014 ومنهجية إعداد بيانات المالية والميزانية العمومية والدين العام.

ويشارك في البرنامج عدد من موظفي وزارة المالية من الإدارات المختلفة والمختصين من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إضافة إلى المختصين من الدوائر المالية في حكومات الإمارات، حيث تنبع أهمية إحصاءات مالية الحكومة من دورها في تحليل أوضاع المالية العامة، ووضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، والرقابة على السياسات الاقتصادية، وتطوير المعارف والخبرات العملية للمشاركين.

ويضم البرنامج تدريبات عملية لتنمية وتطوير قدرات ومهارات المشاركين عبر تطبيق دراسة حالات التي سوف يقدمها خبراء الصندوق لمواضيع «التغطية والقطاعات المؤسسية»، و«الميزانية العمومية»، و«المعاملات والتدفقات الاقتصادية الأخرى في الأصول والخصوم»، و«إحصاءات دين القطاع العام»، بينما تتطرق المحاضرات النظرية إلى مواضيع «الإطار التحليلي لإحصاءات مالية الحكومة»، و«الأرصدة والتدفقات والقواعد المحاسبية»، و«التغطية المؤسسية للقطاع العام وتقسيمه حسب القطاع»، و«الإيرادات»، و«النفقات» وتتضمن التعريف والتصنيف الاقتصادي للمصروفات وللأصول غير المالية، و«الميزانية العمومية»، و«إحصاءات الدين للقطاع العام».

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