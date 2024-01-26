2.12 مليار درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» بارتفاع 71 %

المصدر: دبي - البيان

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حقق الإمارات الإسلامي إنجازاً مهماً في 2023، حيث بلغ ارتفاع صافي الأرباح 71 % لتحقق بذلك ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى مستوى غير مسبوق والأعلى على الإطلاق عند 2.12 مليار درهم. ويرجع هذا النمو الملحوظ إلى المسار التصاعدي في الدخل الممول وغير الممول، مما يعكس تحسناً في نظرة الأعمال.

وفي الربع الأخير من عام 2023، وصل إجمالي دخل المصرف إلى 1.2 مليار درهم، مما يمثل نمواً ملحوظاً بنسبة 24 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وقد ارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 4.77 مليارات درهم بزيادة 50 %.

ارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 15 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار المصرف في فرص النمو المستقبلية. ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 117 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع الأنشطة التمويلية. أظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 82 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ارتفع صافي الربح بشكل قياسي ليصل إلى 2.12 مليار درهم، بزيادة نسبتها 71 %.

تحسن صافي هامش معدل الربح ليصل إلى نسبة 4.69 %. ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 18 % ليبلغ 88 مليار درهم في عام 2023. نمت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 11 % لتصل إلى 53.7 مليار درهم في عام 2023. ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 9 % لتصل إلى 61.3 مليار درهم في عام 2023، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 76 % من إجمالي الودائع.

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: حقق الإمارات الإسلامي في عام 2023 أفضل أداء مالي في تاريخنا. وتشكل الميزانية العمومية القوية وقاعدة التمويل المنخفضة التكلفة والبنية الرقمية منصة قوية لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل.

كما حقق الإمارات الإسلامي ارتفاعاً قياسياً يعتبر الأعلى على الإطلاق في صافي الأرباح بلغ 2.12 مليار درهم، مسجلاً زيادة كبيرة بنسبة 71 % مقارنة بعام 2022. وسجل المصرف نمواً في إجمالي الدخل بنسبة 50 % مقارنة بعام 2022 مع ارتفاع ودائع المتعاملين بنسبة 9 % خلال الفترة ذاتها.

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: بصفتنا الذراع المصرفية الإسلامية الرائدة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تجاوز الإمارات الإسلامي كل التوقعات في عام 2023، حيث حقق أعلى مستوى أرباح على الإطلاق. فقد حقق إجمالي التمويل نمواً في 2023 بما في ذلك تحسن الإنتاجية والعائد على الأصول.

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