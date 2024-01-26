«رويال جولدن إيجل» تقترض مليار دولار

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت رويال جولدن إيجل (آر جي إي)، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، إتمام حصولها على قرض مرتبط بالاستدامة لمدة ثلاث سنوات وبقيمة مليار دولار، لصالح مجموعة الأعمال الزراعية المستدامة الخاصة بها التي تتألف من آسيان أجري وأبيكال جروب، بالإضافة إلى عقد مبادلة أسعار فائدة مرتبط بالاستدامة بقيمة مليار دولار، حيث نظمت مجموعة عالمية من المنسقين ومديري الاكتتاب، بما فيها بنك دبي التجاري وبنك أبوظبي الأول، أحدث قروض المجموعة المرتبط بالاستدامة وإدارة اكتتابه، والذي شهد طلباً كبيراً على قيمته البالغة مليار دولار فاق المستهدف بواقع 1.4 مرة، مما يؤكد اهتمام المنطقة المتنامي بالقروض المرتبطة بالاستدامة.

ويسهم القرض الأخير في تعزيز نمو التمويل الأخضر، الذي يثمر بدوره عن توفير تريليوني دولار بحلول عام 2030 في عجلة النمو الاقتصادي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتضمن قرض المجموعة المرتبط بالاستدامة تسهيل مرابحة متوافق مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بقيمة 150 مليون دولار، ويمثل هذا القرض أول تمويل إسلامي للشركة فضلاً عن دوره في تعزيز توسعها الاستراتيجي في المناطق الرئيسية، بما فيها منطقة الشرق الأوسط التي تشهد فيها عمليات أبيكال نمواً استثنائياً.

وقال باتريك تان، رئيس قسم الخدمات المصرفية بمجموعة رويال جولدن إيجل: «سعداء بالدعم الكبير الذي تلقيناه من شركائنا المصرفيين للحصول على أحدث قروضنا المرتبطة بالاستدامة، بمن فيهم بنك دبي التجاري وبنك أبوظبي الأول.

ويعكس هذا الدعم ثقة الشركاء في مسيرتنا الرامية نحو تحقيق النمو والاستدامة. ويمثل جزء من هذا التمويل بقيمة 150 مليون دولار شكلاً جديداً من أشكال التمويل في القطاع بوصفه تمويلاً إسلامياً مرتبطاً بالاستدامة».

وقال عبدالرحيم النمر، المدير العام للخدمات المصرفية للشركات في بنك دبي التجاري: «يسرنا الإعلان عن إتمام هذه الصفقة الاستثنائية التي تؤكد على العلاقة الوثيقة بين بنك دبي التجاري ورويال جولدن إيجل، ونحن فخورون بالمشاركة في مسيرة المجموعة. ويؤكد نجاحنا بإتمام هذه الصفقة على إمكاناتنا القوية و التزامنا المستمر في دعم طموحات عملائنا».

وقال فواز أبو سنينة، القائم بأعمال رئيس التمويل العالمي للشركات في بنك أبوظبي الأول: «تؤكد هذه الصفقة المميزة على الدور الرائد الذي يلعبه بنك أبوظبي الأول في قطاع التمويل العالمي الإسلامي والمستدام، ويسلط الضوء على الصورة المتنامية للمجموعة بوصفها بوابة لتسهيل التجارة والاستثمار بين مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. ونتطلع إلى مواصلة التعاون المثمر لنصبح الشريك المفضل لمتطلبات رويال جولدن إيجل المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز