«دي بي ورلد» تُطلق منصة عالمية في التعليم وشراكات مع عدة منظمات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» منصة التعليم العالمية، وهي مورد جديد للطلاب والمعلمين في مجال العلوم والأعمال اللوجستية، كجزء من التزام قيمته 128.5 مليون درهم (35 مليون دولار) للمبادرات التعليمية حتى عام 2030.

وتقدم منصة التعليم العالمية أكثر من 15 مورداً مخصصاً ومجانياً للاستخدام ودورات تعليمية إلكترونية للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاماً، وكذلك للمعلمين والموظفين. وتماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN SDGs)، تركز الموارد على تعزيز المهارات «الخضراء»والنواحي الرقمية والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إضافة إلى الأعمال اللوجستية.

وأقامت موانئ دبي العالمية شراكات رئيسية مع منظمات مثل معهد جين جودال (Jane Goodall Institute)، ووتر إيد (WaterAid) ومايندينج ماي ويست (Minding My Waste)، ومؤسسة بلو مارين (Blue Marine Foundation). وتعمل هذه الشراكات على إثراء المنصة بموارد قيّمة، مما يضمن تجربة تعليمية شاملة ومتنوّعة.

وتتعاون مجموعة موانئ دبي العالمية أيضاً مع شبكة «تيتش فور أوول»، حيث تربط موظفي موانئ دبي العالمية بأكثر من 62 مؤسسة محلية مستقلة، وتعتبر مؤسسة عالمية يجمعها الالتزام بتطوير قيادة جماعية تضمن قدرة جميع الأطفال على تحقيق إمكاناتهم. ومن خلال استراتيجيتها التعليمية، تهدف مجموعة موانئ دبي العالمية إلى الوصول إلى 1.5 مليون طالب بحلول عام 2030، مع التركيز على تعزيز نقل المعرفة وتنمية المهارات خاصة بين النساء والفتيات.

وقالت مها القطان، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «نؤمن في مجموعة موانئ دبي العالمية بأن التعليم الجيد والتدريب المميّز وفرص العمل تمثل عوامل جوهرية لتشكيل مستقبل أكثر استدامة. وستلعب منصتنا التعليمية دوراً في غاية الأهمية في بناء الوعي حول المهارات الخضراء، وفي نفس الوقت تقوية فهم الطلاب والمعلمين لقطاع الخدمات اللوجستية».

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