428 شركة جديدة استقطبتها «دبي الجنوب» في 2023

المصدر: دبي - البيان

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حققت «دبي الجنوب»، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، العديد من الإنجازات الاستثنائية عبر مختلف مناطقها خلال 2023، الذي يعد العام الأفضل أداءً على الإطلاق، أبرزها استقطاب 428 شركة جديدة، وبيع عدد من المشاريع العقارية بالكامل، بالإضافة إلى توقيع شراكات مهمة.

وسلمت «دبي الجنوب للعقارات» خلال عام 2023، المرحلة الأولى من مشروع فلل النبض، والذي يضم 268 وحدة سكنية، وكان هذا المشروع الأول من نوعه قد تم إطلاقه ضمن المنطقة السكنية في دبي الجنوب خلال عام 2021، ويشتمل على 342 وحدة مكونة من غرفتين وثلاث وأربع غرف في مراحله المختلفة، فيما من المقرر أن يتم تسليم المرحلة الثانية خلال الربع الأول من عام 2024.

وحافظ القطاع العقاري في «دبي الجنوب» على أدائه القوي على مدار العام ، تزامناً مع إطلاق شركة دبي الجنوب للعقارات المراحل الثلاث من مشروعها «خليج الجنوب» وبيعها بالكامل، حيث يضم المشروع 800 فيلا وتاون هاوس، و200 فيلا فاخرة على الواجهة المائية، إضافة إلى بحيرة بطول كيلو متر، وممشى بطول 3 كيلومترات على الواجهة المائية.

وكانت شركة جينكو للمقاولات العامة قد حصلت على عقد لتطوير المرحلتين الأوليين من «خليج الجنوب». كما شهد 2023 تركيزاً مستمراً على تطوير البنية التحتية الاجتماعية في المنطقة السكنية مع افتتاح هايبر ماركت بمساحة 50 ألف قدم مربع، وحديقة كبيرة تضم مناطق لعب للأطفال وأخرى للأنشطة. كما بدأت أعمال البناء لأول مدرسة تعتمد المنهج البريطاني.

تراخيص

ومع إصدار 428 ترخيصاً لشركات جديدة؛ يصل إجمالي عدد الشركات العاملة في دبي الجنوب إلى 4101 شركة، مع الاحتفاظ بما نسبته 95% من الشركات.

وفيما يتعلق بالشراكات؛ وقعت المنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب» العديد من اتفاقيات التعاون لتعزيز مكانتها كمساهم بارز في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يشهد نمواً مستداماً في الإمارات.

كما تم افتتاح العديد من المرافق في المنطقة اللوجستية خلال 2023، بما في ذلك مركز توزيع Audi Volkswagen MEA، ومركز الرعاية الصحية التابع لمؤسسة IDA، ومستودع جديد من أمازون.

وأطلقت المنطقة اللوجستية مشروع «التفتيش عن بعد» الأول من نوعه في المنطقة بالتعاون مع جمارك دبي، . كما أعلنت «دبي الجنوب» استكمال نظام ربط العمليات اللوجستية للشركات بتقنية تكامل البلوك تشين بالشراكة مع جمارك دبي، لتصبح بذلك أول منطقة حرة في دبي تحقق هذا الإنجاز.

وأعرب خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب عن سعادته بالنمو المتواصل والمستدام لدبي الجنوب ومختلف مناطقها، وقال: «يعود الفضل في الحفاظ على هذا النمو إلى المبادرات الحكومية المتنوعة والتي تهدف إلى تعزيز اقتصاد الإمارة، إلى جانب استراتيجيات التخطيط المحكمة لدينا، الأمر الذي ساهم في جذب واستقطاب الاستثمارات عبر العديد من الصناعات والقطاعات في دبي. ونتطلع خلال العام الجديد إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الاستثنائية في كل مناطق دبي الجنوب».

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