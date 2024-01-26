«دبي الدولي للأخشاب 2024» بدبي يتوقع استقطاب 15 ألف زائر

المصدر: دبي - وام

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تنطلق فعاليات الدورة العشرين من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، المنصة الرائدة للأخشاب ومكائن تصنيع الأخشاب في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.

ويضم معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب أجنحة عرض دولية متميزة، تطرح أحدث اتجاهات الصناعة والتقنيات التكنولوجية والمنتجات الخشبية، لتلبية متطلبات أكثر من 15000 زائر هذا العام.

وتوفر الأجنحة الدولية منصة أمام العارضين لاستعراض أحدث المنتجات والتطورات في القطاع، وتشمل الدول المشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وألمانيا والصين والهند وروسيا والبرتغال، إلى جانب مشاركات من رابطة الدول المستقلة والدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا، ويسلط كل جناح الضوء على المساهمات والابتكارات للصناعات الخشبية، ما يعزز تبادل التجارب والخبرات وفرص عقد الشراكات.

ويعد معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب واحداً من أبرز الأحداث على أجندة المصدرين للأخشاب واللاعبين الرئيسيين في القطاع من مختلف دول العالم، ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 50 دولة، ما يوفر منظوراً عالمياً حقيقياً لصناعة الأخشاب.

مسؤولية

ويسلط المعرض الضوء على الممارسات المسؤولة بيئياً في القطاع، ويستعرض تقنيات تصنيع وتوريد الأخشاب المستدامة، بهدف تعزيز الاستدامة في قطاع الأعمال الخشبية، ويجمع المعرض مئات العارضين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد، إلى جانب موردي وتجار وموزعي مواد البناء المحليين والدوليين ومصنعي الأثاث والآلات والمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمقاولين والمطورين.

جدير بالذكر أن المعرض يحظى بدعم رسمي من جمعيات ومؤسسات وشركات رائدة محلية وعالمية.

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