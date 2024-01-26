«اقتصادية الشارقة» تشارك بمعرض جامعة الشارقة لتوظيف أصحاب الهمم

المصدر: الشارقة - البيان

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شاركت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في معرض جامعة الشارقة لتوظيف أصحاب الهمم، وذلك من خلال منصة توظيف أصحاب الهمم، التي تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم من الحصول على فرص عمل وتدريب وتطوير مناسبة مهنياً. وتأتي مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، لتؤكد التزامها بالرؤية والأهداف الاستراتيجية التي وضعتها حكومة الشارقة والهادفة إلى تنمية القدرات البشرية.

وأكد عبدالله علي المحمود مدير إدارة الخدمات المساندة بالدائرة، أن الدائرة تسعى باستمرار إلى تشجيع الكوادر الوطنية الشابة المؤهلة للالتحاق بمجالات العمل الواعدة، كما تحرص على إدماج أصحاب الهمم الباحثين عن عمل ضمن معارض التوظيف الموجهة للشباب من مختلف فئات المجتمع، الأمر الذي يحقق قيم المساواة وتوفير الفرص لأصحاب الهمم في مختلف مجالات الحياة وتسهم في تنفيذ وإنجاح الخطط والمبادرات والمشاريع المتنوعة التي تتبناها.

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