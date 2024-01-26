الإمارات تخطط لإصدار سندات وصكوك بـ 5 مليارات في الربع الأول

المصدر: هونغ كونغ - وام

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أعلن يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن إجمالي حجم إصدارات الوزارة من السندات والصكوك وصل إلى نحو ملياري دولار (7.7 مليارات درهم) في عام 2023، فيما تخطط الوزارة لإصدار خطة بقيمة 5 مليارات درهم للربع الأول من العام الجاري.

وأضاف، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي بهونغ كونغ، أن إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم في عام 2023، شهد طلباً قوياً وسجل عطاءات بقيمة 8.3 مليارات درهم، مع تجاوز حجم الاكتتاب بواقع 7.6 مرات.

وأكد مواصلة تحقيق نتائج قوية في عروض السندات حيث استمرت الإصدارات في جذب مستثمرين ذوي جودة عالية، وولّدت طلباً قوياً حيث تم تجاوز حجم الاكتتاب في المعاملات بأكثر من 5 مرات في المتوسط.

وحول أهمية مشاركة الوزارة في المنتدى المالي الآسيوي، قال: إن مشاركة الوزارة في المنتدى تعد فرصة لتوطيد العلاقات المالية على المستوى العالمي والمساهمة في الجهود الدولية تجاه حلول النمو الاقتصادي.

وأكد أن المنتدى المالي الآسيوي يوفر فرصة مهمة للتفاعل ومواصلة الارتقاء بمناقشاتنا مع الشركاء الاستراتيجيين للدولة والمؤسسات الدولية، كما يدعم توطيد علاقة الإمارات المتينة والاستراتيجية مع هونغ كونغ.

ولفت إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لهونغ كونغ في الشرق الأوسط، حيث وصل حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين إلى 22.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022، كما وقّع الجانبان في يونيو 2019 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بهدف بناء بيئة استثمارية مواتية.

وعن أهم القضايا المالية والاقتصادية التي تستعرضها وزارة المالية خلال مشاركتها في المنتدى، قال الخوري إن الوزارة ستطرح مساهمتها في جهود التنويع الاقتصادي بعدما حققت دولة الإمارات تقدماً نوعياً في تقليص الاعتماد على النفط والتحول نحو اقتصاد تنافسي عالمي تدفعه المعرفة والابتكارات.

شريك مهم

أكد الدكتور باتريك لاو، نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد شريكاً تجارياً مهماً لهونغ كونغ في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف لاو في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، أن قيمـة التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين شهدت ارتفاعاً من 9.4 مليارات دولار في 2020 إلى 16.23 مليار دولار في 2022، وفق بيانات قسم الإحصاء التجاري والإحصاء في هونغ كونغ.

وأشار إلى أنه بحسب البيانات استمرت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات وهونغ كونغ في النمو خلال العام الماضي، حيث وصلت إلى 16.2 مليار دولار خلال الـ 11 شهراً الأولى من 2023، بزيادة بنسبة 11.1 % مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وقال نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ، إن العلاقات بين الإمارات وهونغ كونغ متميزة ونأمل في دفعها إلى آفاق أرحب خلال الفترة القادمة ضمن مختلف المسارات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وذكر أن الرئيس التنفيذي لمنطقة هـونغ كونغ الإدارية الخاصة قام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات في العام الماضي ضمن وفد تجاري كبير، وهو ما فتح المجال نحو المزيد من التعاون الاستثماري أمام الشركات في هونغ كونغ، وعزز التبادلات التجارية بين الجانبين، كما شهدت الفترة الماضية زيارات متبادلة بين الجانبين، لاكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في ظل ما يتمتعان به من مكانة متميزة على خارطة التجارة العالمية.

وأوضح أن المنتدى المالي الآسيوي الذي يعقد حالياً في هونغ كونغ يشهد حضوراً وزخماً لوفود كبيرة من دولة الإمارات لاستكشاف آفاق التعاون المستقبلي والبحث عن الفرص الاستثمارية، لافتاً إلى أن المستثمرين من دولة الإمارات ينظرون إلى الفرص الاستثمارية في هونغ كونغ بهدف تنويع محافظهم الاستثمارية.

وذكر أن مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري في دبي تلقى العديد من الاستفسارات من شركات في هونغ كونغ مهتمة بأسواق الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع تلك الشركات ومساعدتهم على تحقيق ذلك التوسع وهو مؤشر على أن العلاقة بين الجانبين كانت مثمرة للغاية ومن المتوقع تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مركزاً تجارياً بارزاً للأعمال في منطقة الشرق الأوسط، كما تعتبر هونغ كونغ مركزاً رئيسياً للأعمال في منطقة آسيا حيث تمتلك نحو 50 مكتباً في مراكز الأعمال الرئيسية حول العالم بما في ذلك 13 مكتباً في البر الرئيسي للصين لتسهيل استفادة الشركات والمستثمرين من الفرص التي توفرها هونغ كونغ.

وأشار إلى أن الشركات في هونغ كونغ تتطلع إلى الاستثمار في قطاعات حيوية بالإمارات تشمل البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية «فينتك» والتكنولوجيا الصحية والحيوية، مشيراً إلى أن هونغ كونغ تضم عدداً كبيراً من رواد الأعمال الناجحين في هذه القطاعات.

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