سوق دبي يتماسك فوق مستوى 4150 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذ سهما «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي أمس، بسيولة جاوزت 240.9 مليون درهم، بما يعادل نسبة 52.7 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 457.2 مليون درهم، ويأتي ذلك إثر إعلان البنكين عن أرباح تاريخية وتوزيعات سخية لعام 2023.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4150 نقطة، بدعم أسهم قطاعات السلع الاستهلاكية والاتصالات والعقارات، ليغلق مؤشر السوق عند 4173.55 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.19 %.

وقفز سهم «الاستشارات المالية الدولية» بالحد الأقصى عند 5.83 دراهم، ليقود ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي المالي، وصعدت في سوق دبي أسهم الوطنية الدولية القابضة 12.6 %، وبي أتش أم كابيتال 7.4 %، ووطنية إنترناشيونال 6.1 %، وإعمار العقارية 0.68 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 64.9 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 186.3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 121.35 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9626.65 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.21 % بنهاية جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 201.4 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 88.85 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 64.6 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم المستثمر الوطني 14.9 %، والوطنية للسياحة والفنادق 4.7 %، وبنك رأس الخيمة الوطني 4.4 %، والإمارات لقيادة السيارات 3 %.

السيولة

بلغت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.644 تريليونات درهم في ختام تعاملات أمس، موزعة بواقع 2.933 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و710.6 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، سيولة بنحو 1.45 مليار درهم موزعة بواقع 995.1 مليون درهم في سوق أبوظبي، و457.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 314.2 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 23 ألف صفقة.

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