دبي ترسخ مكانتها وجهة عالمية فريدة في سياحة الطعام

المصدر: دبي - البيان

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أكدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في التقرير الثاني لقطاع المأكولات والمطاعم في دبي، الذي أطلقته أخيراً، مكانة دبي المتنامية كوجهة عالمية رائدة في سياحة الطعام، وإسهاماتها في تعزيز مشهد فنون الطهي العالمي، حيث أشار التقرير إلى زيادة الأشخاص الذين يرتادون المطاعم في دبي بنسبة 61 %، فضلاً عن زيادة مستويات رضا الزوار الدوليين عن مستوى الخدمة مقابل المال الذي توفره المطاعم.

وينسجم التميز الذي تحققه دبي في هذا القطاع مع رؤيتها الاقتصادية الأشمل، والتي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاث مدن عالمية في الأعمال والترفيه. كما تعكس نتائج التقرير التقدير الكبير الذي يحظى به قطاع المأكولات والمطاعم في دبي، الذي يضم نخبة مميزة من المطاعم الحائزة على جوائز عالمية، حيث تم اختيار مطعمين بدبي ضمن أفضل 50 مطعماً في العالم، و15 مطعماً ضمن قائمة «أفضل 50 مطعماً في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وإدراج 90 مطعماً في «دليل ميشلان دبي 2023»، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ 69 مطعماً في النسخة السابقة.

وفي ظل ما تتضمنه دبي من عدد كبير من المطاعم والمقاهي يتجاوز 13 ألفاً، فإن التقرير يرسخ مكانة المدينة كوجهة عالمية رائدة لفنون الطهي، والثانية بعدد المطاعم.

أبرز النقاط

ومن أبرز النقاط التي أظهرها التقرير، الذي تضمن استطلاعات آراء مجموعة من سكان وزوار دبي:

● يتمتع قطاع فنون الطهي بدبي بشعبية متنامية؛ حيث صنف 69 % من سكان الإمارات المدينة باعتبارها الوجهة العالمية الرائدة للمأكولات وفنون الطهي.

● ارتفاع متوسط زيارات المطاعم من 1.8 مرة بالأسبوع في 2022 إلى 2.9 مرة في الأسبوع بزيادة بنسبة 61 % على أساس سنوي.

● زيادة ملحوظة للزوار الدوليين الذين أعربوا عن رضاهم عن مستوى القيمة مقابل المال الذي وفرته مطاعم دبي، حيث ارتفعت النسبة من 54 % في 2022 إلى 66 % في 2023.

● سجلت مارينا دبي، وعود ميثاء، ووسط مدينة دبي أفضل النتائج بوصفها وجهات تناول الطعام المفضلة في دبي.

إنجازات

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تواصل دبي تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للمأكولات وفنون الطهي، وما زال هناك الكثير من الفرص التي يمكن استثمارها من قبل الشركاء لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطور. ويعكس هذا التقرير مشهد فنون الطهي الحيوي في دبي، كما يوفر بيانات مهمة لاستكشاف تجارب الطعام المذهلة في الإمارة. ويؤكد التوسع الكبير الذي يشهده القطاع والتقدير العالمي الذي اكتسبه على تطور فنون الطهي في المدينة ليصبح ظاهرة ثقافية تضم مجموعة واسعة من عروض المأكولات والنكهات المستوحاة من أكثر من 200 جنسية بثقافات مختلفة حول العالم».

استدامة

وسلط التقرير الضوء على حصول ثلاثة من أشهر المطاعم في دبي على نجمة ميشلان الخضراء، ما يعكس التزام دبي المستمر بالممارسات المستدامة. وتتطلع «دبي للاقتصاد والسياحة» إلى تنظيم الدورة الحادية عشرة من «مهرجان دبي للمأكولات» السنوي، والتي من المقرر أن تقام بين 19 أبريل و12 مايو 2024.

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