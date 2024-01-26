22 فائزاً بجوائز «تسوق. أدر واربح» النقدية ضمن مهرجان التسوق

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت مجموعة مراكز التسوق في دبي، بنجاح حملة «تسوق، أدر واربح»، التي أقيمت بالتزامن مع مهرجان دبي للتسوق. في الفترة من 8 ديسمبر 2023 إلى 14 يناير 2024.

وحصل المتسوقون الذين أنفقوا 200 درهم أو أكثر على فرصة للمشاركة بالسحب، ما منحهم الفرصة لتدوير دولاب الحظ على المسرح الرئيسي لمهرجان التسوق. لربح جوائز نقدية، ابتداءً من 10 آلاف درهم تتزايد حتى تصل إلى فئات 15 ألفاً، و20 ألفاً، و25 ألفاً، و30 ألفاً، و40 ألف درهم. ومع سحوبات على مدار الأسابيع الخمسة للمهرجان، تمكن 22 فائزاً من تجربة دولاب الحظ.

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز دبي للتسوق: «لقد سعدنا بمشاهدة الحماس الهائل والمشاركة الفعّالة للمتسوقين خلال مهرجان التسوق . وهدفت الحملة إلى تعزيز تجربة التسوق، وبالفعل كانت الاستجابة من قبل المتسوقين عظيمة. تهانينا للفائزين، وامتناننا لكل من ساهم في نجاح المهرجان».

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