«جلف كرافت» تستعرض «ماجستي 111» و«نوماد 101» بمعرض دبي للقوارب

المصدر: دبي- البيان

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تشارك شركة «جلف كرافت» لصناعة اليخوت الفاخرة ويخوت السوبر بالدورة الثلاثين من معرض دبي العالمي للقوارب في «دبي هاربر» من 28 فبراير إلى 3 مارس.

وفي ضوء مشاركتها الدائمة على مدار 30 عاماً تستعد الشركة، لتسليط الضوء على التزامها الراسخ بدعم الابتكار والتميز في قطاع الصناعات البحرية، وتجسيداً لرؤية الشركة المعروفة «ليجاسي إن موشن»، سيتضمن العرض اثنين من إبداعات الشركة الأخيرة- اليخت الحائز جوائز «ماجستي 111»، واليخت «نوماد 101». ويجسد اليختان، اللذان تم الاحتفاء بهما، خلال جولاتهما العالمية لعام 2023، التزام «جلف كرافت» بالتصميم المتطور.

وقال محمد الشعالي رئيس مجلس إدارة شركة «جلف كرافت»: «يحتل معرض دبي العالمي للقوارب مكانة خاصة في تاريخ «جلف كرافت»، ومع انعقاد دورته الثلاثين نواصل تقاليدنا المتمثلة في التميز، ومشاركة شغفنا بعالم البحر مع المجتمع البحري العالمي».

يحظى زوار المعرض بفرصة استكشاف مجموعة مختارة من يخوت العلامات التجارية الشهيرة التابعة لشركة «جلف كرافت»، بما في ذلك «أوريكس» و«سلفر كرافت» و«سلفر كات»،إضافة إلى يخوت «ماجستي» و«نوماد».

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