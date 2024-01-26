«أڤيڤا» تطلق مسابقة للتصميم الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة أڤيڤا، البرمجيات الصناعية عن فتح باب المشاركة في أولى مسابقات أڤيڤا E3D للتصميم الرقمي. وتدعو المسابقة المستخدمين لتقديم الحلول المبتكرة باستخدام واجهة E3D للتصميم والتعليم الرقمي من أڤيڤا بهدف التغلب على التحديات التي تواجهها المؤسسات في أعمالها.

وستمثل المسابقة منصة لمستخدمي برمجيات أڤيڤا الهندسية تتيح لهم استعراض مهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة ضمن قطاع التطبيقات الصناعية. كما ستسلط الضوء على نخبة عالمية من المستخدمين الموهوبين، إلى جانب استعراض عدد من أبرز النماذج المبتكرة لاستخدام هذه الحلول. يفتح باب المشاركة في المسابقة أمام المهندسين في مجالات الطاقة، والنفط والغاز، والمواد الكيماوية، والمياه والهندسة البحرية، والتعدين والمعادن.

وقال ستيفن بوروز، مدير البحث والتطوير لدى E3D Design في أڤيڤا: «صممت المسابقة لتستعرض الاستخدامات المتعددة لحلولنا، التي تساعد في مواجهة تحديات الأعمال، ولتبرز إبداعات مجتمع المهندسين بالأبعاد الثلاثية. ونحن منبهرون بالشغف والإبداع الذي يبديه مستخدمو برمجيات أڤيڤا».

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