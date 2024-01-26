شراكات استراتيجية لـ«ستراتا» في 2023 ترسخ مكانتها لاعباً مؤثراً في صناعة الطيران

المصدر: أبوظبي - وام

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حققت شركة «ستراتا» للتصنيع المتقدم على مدار الأعوام الماضية إنجازات نوعية، وعقدت شراكات استراتيجية استثنائية، أسهمت في ترسيخ مكانتها لاعباً رئيسياً في مجال صناعة الطيران من مدينة العين في دولة الإمارات إلى العالم.

وشكل العام 2023 نقلة نوعية لـ«ستراتا» في تعزيز حضورها القوي في صناعة قطاع الطيران، وذلك من خلال مواصلة توسيع آفاقها في الشراكات الاستراتيجية ومواكبة التطورات العالمية، ما يعكس حرصها على دعم التقدم الاستراتيجي والابتكار والتطوير المستدام.

وتجسيداً للالتزام بالاستدامة وقعت «ستراتا» اتفاقية تعاون استراتيجية مع «أدنوك» و«جون كوكريل هيدروجين»، تركز على تصنيع الأقطاب الكهربائية لإنتاج الهيدروجين في الإمارات لأول مرة، في مبادرة تؤكد التزام «ستراتا» بتقليل الانبعاثات، وتعزيز قطاع التصنيع المحلي.

وفي سياق توسيع آفاقها عززت «ستراتا» للتصنيع تعاونها مع «سابكا»، التي تعد إحدى أهم شركات صناعة الطيران في بلجيكا، بما في ذلك تصنيع وتجميع الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات «إيرباص A350-1000»، لتوسع الشركة بذلك خبرتها وتعزز موقعها على خريطة صناعة الطيران عالمياً.

وأكملت «ستراتا» تركيب معدات وتكنولوجيا الضغط الحراري المتطورة، وذلك في إطار دعم وترسيخ التوجهات التصنيعية القائمة على أساس التقدم التكنولوجي، في تطور من شأنه أن يمكنها من بدء الإنتاج لشركة «بيلاتوس»، ويشكل قفزة كبيرة في قدرات التصنيع، التي تمتلكها وتطورها بشكل متواصل.

واحتفالاً بشراكتها الاستراتيجية المستمرة منذ 15 عاماً مع «إيرباص»، تمكنت «ستراتا»، من تصنيع وتوريد 3036 شحنة، تتكون من 36 ألفاً و957 قطعة لأجزاء من هياكل الطائرات في إيرباص، بما يعكس التزاماً مستمراً بالجودة والتعاون طويل الأمد بين الشركتين.

واختتمت «ستراتا» للتصنيع العام 2023 بالإعلان عن ارتقائها إلى مكانة (مورد من الدرجة الأولى) لبرنامج تصنيع الأسطح الخارجية لرفارف الأجنحة، وأجزاء تخفيف الرفع لطائرات «إيرباص A330»، وهو تقدير رفيع يعزز مكانتها المؤثرة، ويرسخ موقعها ضمن المقدمة في مجال صناعة الطيران الفضاء عالمياً.

وتعاونت «ستراتا» مع «لوفتهانزا تكنيك» الشرق الأوسط، لتوفير حلول صيانة وإصلاح وتجديد مبتكرة، في شراكة تنسجم مع استراتيجية «ستراتا» لتقديم خدمات طيران شاملة وحديثة، وعلى نطاق أوسع.

وتحافظ شركة «ستراتا» للتصنيع على تقدمها المستمر نحو الريادة والتأثير بشكل مباشر في قطاع صناعة الطيران والفضاء، وتأتي هذه الإنجازات في إطار التزامها الثابت بالابتكار والجودة، وسعيها الدؤوب للنمو والنجاح المستمر في قطاع صناعة الطيران، من منطق إعادة تعريف التميز، وفق معايير جديدة ترسم مستقبلاً أفضل في مجال صناعة الطيران والفضاء.

83 ألفاً

جدير بالذكر أن مجموع ما سلمته «ستراتا» من أجزاء هياكل الطائرات والصناعات المتقدمة، منذ بداية مسيرتها في التصنيع في عام 2010، بلغ أكثر من 83 ألف قطعة من أجزاء هياكل الطائرات المختلفة، وضمن حزم الأعمال كافة، تم شحنها من خلال 5889 شحنة، تم تصديرها من قبل الشركة، انطلاقاً من مدينة العين، وصولاً للعملاء في قطاع صناعة الفضاء والطيران حول العالم.

ويبرز هذا الإنجاز كفاءة عمليات الإنتاج، والحرص على مواصلة عمليات التصنيع، وفق أعلى معايير الجودة والمنافسة، والالتزام التام بتلبية الطلبات العالمية لقطاع الطيران، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات و«ستراتا» لاعباً مؤثراً في مشهد صناعة الطيران عالمياً.

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