«مدينة الشركات الناشئة» تستضيف حوارات ملهمة يقدمها 40 رائد أعمال عالمياً

المصدر: الشارقة - البيان

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يخصص «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024»، الذي ينظمه «مركز الشارقة لريادة الأعمال» (شراع) يومي 3 و4 فبراير المقبل، في مقره بـ«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، «مدينة الشركات الناشئة» منصة متخصصة لرواد الأعمال ولنشر المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بينهم، مجسدة منظومة حيوية مصغرة تشمل 16 جلسة نقاشية على «منصة المؤسسين»، بالإضافة إلى مسابقة عرض الأعمال وباقة من ورش العمل الإبداعية، إلى جانب «ردهة المستثمرين» التي تقدم فرصاً للتواصل والتقييم المباشر من كبار المستثمرين والمؤسسين على مستوى العالم.

وتتناغم هذه المساحة التفاعلية مع محاور المهرجان الأربعة وهي «التأثير» و«المؤسسين» و«المجتمع» و«الإبداع»، وتعد الوجهة المثالية لرواد الأعمال، وأصحاب رأس المال الاستثماري، وقادة التكنولوجيا، والعاملين في منظومة الشركات الناشئة، حيث تساعدهم على التواصل واستكشاف سبل الاستفادة من الفرص المتاحة مقدمة أكثر من 200 فعالية.

16 جلسة

وتقدم «منصة المؤسسين» 16 جلسة نقاشية تشهد مشاركة 40 رائداً في عالم الأعمال، منهم خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة بيئة»، وحسين المحمودي، المدير التنفيذي لـ«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، وخالد طلحوني، شريك إداري في شركة «نواة كابيتال»، وفيليب باهوشي، مؤسس «ماغنيت»، وفيصل جمعة خلفان بلهول، رئيس «جيه أند إف» القابضة، ومحمد الدوسري، الشريك المؤسس لـ«ساري».

وتضم قائمة الضيوف أيضاً الدكتورة ابتسام المزروعي، كبير الباحثين بالإنابة والمؤسس المشارك والمدير التنفيذي لوحدة الذكاء الاصطناعي بـ«معهد الابتكار التكنولوجي»، وراية بدشاهري، مؤسسة «مدرسة الإنسانية»، وشريف البدوي، الرئيس التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل، إلى جانب مجموعة من قادة صناعة الأعمال.

مساحات

وتضم «مدينة الشركات الناشئة» عدداً من المساحات المخصصة لتسهيل التواصل، وتقديم الإرشاد والتوجيه والاستشارات، وتوفير لمحة عن الشركات الناشئة الصاعدة من شركاء المهرجان، في حين تشكل «صالة المستثمرين» مساحة حصرية لنقاشات فردية مع كبار المستثمرين والمؤسسين.

وتتضمن المدينة «الجناح الكندي»، الذي تشرف على تنظيمه جامعة «تورنتو متروبوليتان» (دي إم زد) المصنفة الأولى عالمياً كحاضنة تكنولوجية وفقاً لـ«يو بي آي غلوبال»، إلى جانب «جناح إي دي تي آند بارتنرز»، شركة الاستشارات العالمية المتخصصة بتطوير وإلهام وتحسين التعليم.

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