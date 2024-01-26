«حرة الشارقة للنشر» تُطلق خدمة الترخيص الفوري لتسهيل تأسيس الشركات

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» عن «خدمة الترخيص الفوري»، أحدث خدماتها الشاملة والفريدة لترخيص الأعمال والتي تم طرحها لتسهيل عملية تأسيس الشركات في إمارة الشارقة من خلال توفير حل سريع وفعّال لرجال الأعمال الطموحين، إذ تجسد الخدمة الجديدة دور «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» كوجهة إقليمية وعالمية، ومركز أعمال ملتزم بتعزيز منظومة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تشكيل مشهد الأعمال الحيوي في الإمارة.

وتشمل «خدمة الترخيص الفوري»، الأولى من نوعها من حيث السرعة والفعالية، مجموعة متنوعة من العناصر الأساسية، منها رخصة الأعمال، وعقد التأسيس، وعقد الإيجار لتأمين مساحة المكتب أو الشركة داخل «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، وشهادة أسهم توثق الملكية، ومساهم واحد، بالإضافة إلى شهادة تأسيس تثبت تأسيس الشركة التجارية، وشهادة نشاط أعمال تحدد أنشطة الأعمال التي تم اعتمادها بموجب الترخيص.

ويتميز الترخيص الفوري بالمرونة التي تسمح لمؤسس الشركة باختيار ثلاثة أنشطة أعمال من بين أكثر من 1500 نشاط عمل في مجالات متنوعة، إلى جانب توفير عدد لا نهائي من تأشيرات الإقامة بهدف تسهيل عملية حصول الموظفين الأساسيين في الشركة على تأشيرات الدخول إلى الدولة.

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