الإمارات وفيتنام تبحثان الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية

المصدر: هانوي – وام

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أجرى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أمس، مباحثات مع رئيس وزراء جمهورية فيتنام فام مينه تشينه في العاصمة هانوي، تناولت استكشاف فرص الارتقاء بالتجارة والاستثمار بين البلدين والبناء على الزخم المتزايد في العلاقات الثنائية. كما تطرق اللقاء إلى التقدم في محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الجارية حالياً.

وضمن زيارته إلى فيتنام على رأس وفد إماراتي، عقد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي اجتماعاً مع نجوين هونغ دين وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، وتناولا آخر المستجدات حول المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي سيعقد في أبوظبي الشهر المقبل.

حضر اللقاء من الجانب الإماراتي الدكتور بدر عبدالله المطروشي سفير دولة الإمارات لدى فيتنام، وجمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وعبدالله الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة فرح الزرعوني الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتعد فيتنام أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات بين دول رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصاراً باسم «آسيان»، حيث أسهمت بـ 27 % من إجمالي حجم تجارة الإمارات مع المجموعة في العام 2022. كما بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وفيتنام 7.4 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بنمو قدره 8.4 % مقارنة بنفس الفترة من 2022.

أهمية متزايدة

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تحظى فيتنام بأهمية متزايدة بالنسبة لدولة الإمارات باعتبارها أهم شريك تجاري واستثماري ضمن دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، فضلاً عن تنامي حضورها كدولة تمتلك اقتصاداً ديناميكياً، وتوفر فرصاً واعدة وإمكانات كبيرة للمصدرين والمستثمرين من الإمارات، وهذا يتجلى في التدفقات التجارية القوية بين البلدين على مدى العامين الماضيين، والتي سجلت نمواً مهماً وأظهرت مرونة واضحة في وجه تحديات سلاسل التوريد.

وفي حين نرى العديد من الفرص للصادرات الإماراتية من الخدمات، في قطاعات واعدة مثل التمويل والإنشاءات والخدمات المهنية، تعد الإمارات بوابة تجارية عالمية لا مثيل لها لقطاعات مهمة لفيتنام مثل صادرات القهوة والملابس والمنتجات الزراعية».

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