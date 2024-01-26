100 % زيادة بمبيعات «أرادَ» إلى 7 مليارات درهم في 2023

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت «أرادَ» عن تضاعف مبيعاتها خلال عام 2023 لتصل إلى 7.02 مليارات درهم نتيجة الطلب غير المسبوق على مجتمعاتها العصرية المتكاملة في الشارقة ودبي. وشهد المطور العقاري ارتفاعاً بواقع 100% على إجمالي قيمة العقارات التي تم بيعها خلال العام الماضي مقارنة بالشهور الإثني عشر التي سبقتها، وذلك في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالأسواق العقارية الإماراتية.

وباعت «أرادَ» 2.824 منزلاً في عام 2023، بزيادة 25% عن 2022، ما يعكس الاتجاه الحالي للمشترين والمستثمرين المهتمين بالشقق والفلل الكبيرة ذات القيمة العالية.

كما أكملت «أرادَ» خلال العام الماضي 2.610 وحدات سكنية في مجتمع الجادة، أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة والبالغة قيمة مبيعاته الإجمالية 35 مليار درهم، ومشروع مَسار بضاحية السيوح بالشارقة وبقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 9.5 مليارات درهم. هذا، ويتم حالياً تشييد 3.300 منزل في كل من الجادة ومَسار بالشارقة إضافة إلى مشروع جوري هيلز بعقارات جميرا للجولف في دبي.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: «تهدف رؤيتنا الاستراتيجية منذ البداية إلى تشييد مساحات مكانية تمكن الناس من عيش حياة أكثر صحة وسعادة واستدامة. وقد كان العنصر البشري ولا يزال محور اهتمامنا، وهو ما قادنا إلى تحقيق هذه النتائج الاستثنائية مدعومة بتنامي الطلب القوي على المجتمعات المتكاملة في دبي والشارقة».

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «أرادَ»: «سيسهم هذا الأداء القوي في المبيعات وعمليات التسليم بوضع أساس قوي لانطلاقتنا في عام 2024، حيث حددنا هدفنا بالوصول إلى مبلغ 10 مليارات درهم من حيث إجمالي قيمة العقارات المباعة». وأضاف: «نواصل البحث عن مواقع جديدة في الإمارات، كما سنقوم بإطلاق مشروعين فاخرين جديدين خلال النصف الأول من هذا العام».

وكان مَسار، المجتمع المتكامل بضاحية السيوح في الشارقة، أفضل مشاريع «أرادَ» من حيث الأداء 2023، حيث بلغت قيمة مبيعاته 3.64 مليارات درهم.

وواصل الطلب على الجادة، نموه خلال 2023، حيث بلغت قيمة العقارات المباعة 1.53 مليار درهم. كما تم بيع مشروع «أرادَ» الأول في دبي، جوري هيلز بعقارات جميرا للجولف، العام الماضي كذلك، محققاً مبيعات قياسية بلغت 1.88 مليار درهم.

ويأتي هذا الارتفاع في مبيعات شركة «أرادَ» نتيجة للأداء القوي في أسواق العقارات في الشارقة ودبي، حيث أظهرت البيانات الصادرة أخيراً عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة ارتفاعاً 14.6% على قيمة العقارات المباعة خلال الشهور التسعة الأولى من 2023 .

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