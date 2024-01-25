شبكة الرؤساء التنفيذيين العالمية: الإمارات مركز عالمي للتجارة ووجهة جذب للاستثمارات الأجنبية

المصدر: هونغ كونغ - وام

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أكد الدكتور طارق أحمد نظامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة نوادي الرؤساء التنفيذيين العالمية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة عززت مكانتها الرائدة العالمية باعتبارها وجهة للاستثمارات الأجنبية ومركزاً دولياً للتجارة الدولية.

وأضاف نظامي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي، أن الإمارات توفر بيئة أعمال مثالية للمستثمرين والشركات من مختلف أنحاء العالم، مع نجاحها في الحفاظ على جاذبيتها العالمية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وذلك على الرغم من تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي.

وأوضح نظامي أن دولة الإمارات بفضل عوامل جاذبيتها الفريدة ستستمر في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الضخمة الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات القادمة، بما يرسخ مكانتها كمركز دولي للأعمال ووجهة عالمية مفضلة للاستثمارات ورؤوس الأموال.

وحققت الإمارات زيادة ملحوظة في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة خلال العام الماضي، حيث ارتفعت 28% مقارنة بعام 2022، مسجلة ثاني أعلى زيادة عالمية في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة حول العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك رغم تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم بنسبة 18%، وفق التقرير الصادر أخيراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».

وقال نظامي إن مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي تأتي ضمن وفد تجاري كبير من دولة الإمارات يضم 28 رجل أعمال من مختلف دول العالم، لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار في واحد من أكبر المنتديات المالية المتخصصة بمشاركة نخبة من المتخصصين وقادة القطاع المالي على مستوى العالم.

وذكر نظامي أن المنتدى المالي الآسيوي يمثل فرصة جيدة لمجتمع الأعمال والقطاع المالي في دولة الإمارات للتعرف على آخر التطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال، إضافة إلى أنه يسمح لهم بالترويج لفرص الاستثمار، مشيراً إلى أن المنتدى يسهم في رسم مسار مستقبل قطاع الصناعة المالية.

وأشار إلى أن الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين المشاركين في المنتدى المالي الآسيوي أبدوا رغبتهم في تأسيس شراكات استثمارية ومشاريع جديدة في دولة الإمارات.

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