محمد الكويتي: تأمين المنظومات غير المأهولة وذاتية القيادة يضمن تطورها وأداء مهامها بشكل آمن

المصدر: وام

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أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أهمية الأمن السيبراني في تأمين المنظومات غير المأهولة وذاتية القيادة التي تعتمد على تقنيات حديثة بما يضمن استدامتها وتطورها وأداء مهامها بشكل آمن .

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام" على هامش فعاليات معرضي يومكس وسيمتكس 2024 إن هذا الحدث الدولي يعكس مكانة الإمارات الرائدة عالميا مركزا للأنظمة غير المأهولة والتكنولوجيا المتقدمة مشيرا إلى أن التحول الرقمي الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بات يمس جميع القطاعات ويسهم في تحسين جودة الحياة ودعم الأعمال بما يعزز مسارات التنمية المستدامة نحو مستقبل أكثر تطورا وتقدما وازدهارا .

وأشار إلى المشاركة المحلية و الدولية والإقليمية الواسعة في هذا الحدث المهم إضافة إلى الجهات الحكومية والاكاديمية وحضور الطلبة للتعرف على جديد التكنولوجيا بما يعزز ثقافة الأمن السيبراني لدى المؤسسات والأشخاص المستخدمين والمطورين والمصممين لا سيما المستخدمين للمنظومات غير المأهولة والذين يجب أن يتبعوا المعايير الرئيسية التي تؤمن صناعة الأنظمة غير المأهولة وذاتية القيادة .

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي إن مشاركة المجلس في المعرضين تأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالأمن السيبراني، إضافة إلى تسليط الضوء على تأمين المنظومات غير المأهولة وما تعتمد عليه من ذكاء اصطناعي وتقنيات حديثة. وأضاف أن المعرضين يوفران فرصة للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول في مجال الأمن السيبراني، وتبادل الخبرات مع أبرز الخبراء والمتخصصين في هذا المجال. الجدير بالذكر أن معرضي يومكس وسيمتكس يعدان من أهم الفعاليات المتخصصة في مجال الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب في العالم وتنظمه مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار وكبار المسؤولين والأكاديميين إضافة إلى كبرى الشركات الدولية والشركاء الإقليميين والعالميين من قطاعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب في أبوظبي.

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