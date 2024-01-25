مرسيدس بنز تقتحم عالم العقارات في دبي بمجمع متكامل بالشراكة مع «بن غاطي»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مرسيدس-بنز في دبي، عن مشروعها المشترك «مرسيدس-بنز بليسز | بن غاطي» – الجديد الذي يجمع بين عالمي السيارات والهندسة المعمارية. وينطلق المشروع في دبي هذا العام بالتعاون بين شركة مرسيدس-بنز وشركة بن غاطي للتطوير العقاري، لإنشاء مشروع مرسيدس-بنز بليسز | بن غاطي الذي يتخذ شكل برج سكني مكون من 65 طابقًا، ويوفر تجربة حياة فاخرة تمتاز بفلسفة النقاء الحسي لمرسيدس بنز.

ويضم مشروع مرسيدس بنز بليسز | بن غاطي مجموعة مكونة من 150 وحدة سكنية، تتألف من تشكيلة متوازنة بعناية فائقة تشمل شققاً من غرفتين إلى أربع غرف نوم وخمس شقق بنتهاوس..

وسوف تعرض المساكن مرافق متعددة الاستخدامات تشمل المطاعم، والمساحات الرياضية والمنشآت الصحية، والصالات، ومتاجر التجزئة غير المتعلقة بالسيارات، ومساحات العرض، ومواقف السيارات. وسوف تقدم مرسيدس - بنز بالتعاون مع الشركات المحلية التابعة لها، والمطورين ومقدمي خدمات، مجموعة من حلول التنقل المتقدمة والمبتكرة. وسوف يشمل ذلك مرافق شحن السيارات الكهربائية، وتطبيقات التنقل الذكية، وخدمات نقل الركاب، ومشاركة الدراجات والسكوتر الكهربائي، وخدمة السائق الخاص، وميزة شحن السيارات الآلية. ومن خلال الجمع بين هذه الميزات، يرسي المشروع معايير جديدة للحياة الذكية والفاخرة عبر تقديم منازل فردية تحمل اسم «مرسيدس-بنز» الحصري.

وقالت بريتا سيجر، عضو مجلس إدارة مجموعة مرسيدس بنز إيه جي، للتسويق والمبيعات: «من خلال إطلاق أماكن مرسيدس-بنز في دبي، فإننا نفتح آفاقاً جديدة عبر دمج عالم مرسيدس-بنز بسلاسة في المواطن المعيشية المفضلة لعملائنا. وسوف يجمع تعاوننا مع شركة بن غاطي العقارية بين الخبرة والثقة، ما يضمن الريادة في تجربة عقارية تجسد شغفنا المشترك بالابتكار».

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري: نحن متحمسون للغاية للعمل مع مرسيدس-بنز لتطوير مشروع «مرسيدس-بنز بليسز| بن غاطي» الجديد في دبي. وهدفنا هو خلق تجربة معيشة لا مثيل لها للمقيمين والضيوف من جميع أنحاء العالم. سوف يجسد مشروع «مرسيدس-بنز بليسز| بن غاطي» روح الحياة الراقية المتأصلة في هوية علامة بن غاطي، ما يعني تصميمنا لمشروع مبدع يظهر الأناقة الفريدة.

ويمتاز مشروع مرسيدس بنز بليسز | بن غاطي بشكل البرج الخارجي الفريد الذي يذكرنا بالخطوط الانسيابية في تصاميم مجموعة من سيارات مرسيدس بنز فائقة الحداثة. وتشمل هذه الطرازات «فيجين إي كيو دبل إكس» و«فيجين وان إليفن» فائقة الأداء، ومفهوم تصميم الفئة «سي إل إيه» التي تم الكشف عنها في معرض «أي إيه إيه موبيليتي 2023». ويبلغ ارتفاع البرج 341 متراً (1118 قدماً)، ويقع في قلب المدينة مع إطلالات متعددة على برج خليفة الشهير عالميًا، في أرقى المواقع وسط مدينة دبي.

وقال جوردن فاغنر، الرئيس التنفيذي للتصميم، في مجموعة مرسيدس بنز إيه جي: «التصميم الأيقوني للبرج هو الهدف الرئيسي الذي وضعناه نصب أعيننا. نريد إنشاء تحفة مميزة تترك انطباعاً فريداً. وهذا ما خصصناه لمشروع مرسيدس بنز بليسز في دبي. لقد أخذنا فلسفتنا التصميمية الفريدة المتمثلة في النقاء الحسي إلى ما هو أبعد من السيارات وشكلنا معلماً مميزاً. وتبدو إطلالة البرج مختلفة للغاية وفريدة من نوعها ومستقبلية، وسوف ترتبط بالتصميم والتكنولوجيا والجاذبية الفاخرة التي تعتبر علامات تجارية لكل سيارات مرسيدس-بنز».

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