1730 شركة إماراتية تستثمر في كافة القطاعات بمصر

المصدر: القاهرة - البيان

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وقعت شركة إمارتس للحلول الذكية «ESS» - الشركة الإماراتية الرائدة ومقرها أبوظبي، وشركة سيمنز للصناعات – مصر، وشركة إيميرسون الأمريكية، مؤخراً، توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين الشركات الثلاث، وذلك بحضور مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وعلى هامش المؤتمر قالت السفيرة مريم الكعبي، إن العلاقات الإماراتية المصرية تتميز بأنها علاقات أخوية وثيقة، وأن مصر بلد واعد في مجال الاستثمار واقتصادها قوي رغم التحديات التي تواجه دول العالم كافة.

وأكدت الكعبي أن الإمارات تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث يصل عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر إلى 1730 شركة في كافة القطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مصر مرشحة للزيادة لارتفاع العائد الاستثماري بها.

ويهدف البروتوكول إلى خدمة التطور التكنولوجي لتقديم حلول تكنولوجية حديثة ومبتكرة تخدم البنية التحتية في القطاعات الحيوية المختلفة، وهي شراكة استراتيجية مبنية على أسس التعاون في الفترة المقبلة على مشروعات هامة واستراتيجية في مصر وأفريقيا في المجالات المختلفة التي تعمل فيها الشركات، ويعمل الأطراف الثلاثة الموقعون على بروتوكول التعاون في مجالات تطوير تكنولوجيا البنية التحتية وتقديم حلول مبتكرة باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الأشياء التي تخدم العديد من القطاعات المختلفة، مثل البنية التحتية، والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية للمدن الذكية والمنشآت الحيوية.

واتفقت الشركات على بدء مرحلة جديدة للتعاون المشترك لتنفيذ المشروعات في مصر وأفريقيا بالاستفادة بالقدرات الفنية لكل طرف في مشروعات مشتركة.

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