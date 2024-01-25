الإمارات تتصدر إصدارات السندات الخضراء إقليمياً بـ 10.7 مليارات دولار

المصدر: دبي - البيان

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سجل سوق الإصدارات السنوية الخضراء والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رقماً قياسياً جديدًا في عام 2023، حيث بلغ إجمالي قيمة هذه السوق 24 مليار دولار تقريباً، وفقاً لبيانات جداول بلومبرغ لأسواق رأس المال. وجاءت هذه الزيادة التي بلغت نسبتها 155% بفضل النمو الذي شهدته هذه الفئة من الإصدارات في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، اللتين شكلتا معاً نسبة 77% من إجمالي الإصدارات الإقليمية.

وتصدرت الإمارات جداول السندات الإقليمية الخضراء خلال عام 2023 بقيمة بلغت 10.7 مليارات دولار، وبزيادة بنسبة 170%، لتمثل حوالي 45% من إجمالي إصدارات السندات الإقليمية. وجرى خلال هذا العام، الذي شهد أيضاً استضافة دولة الإمارات لفعاليات مؤتمر الأطراف (COP28)، عدداً كبيراً من الإصدارات الأولى من نوعها للديون المستدامة من قبل الشركات والهيئات الحكومية في الدولة، بإجمالي بلغ 7.95 مليارات دولار.

وشملت الجهات الـ 11 المصدرة للسندات الخضراء للمرة الأولى، سندات أو صكوك من كل من موانئ دبي العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار، وإصدار لحكومة الشارقة بقيمة 1 مليار دولار، وإدراج سندات خضراء لشركة طاقة بقيمة مليار دولار، وإصدار لبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 750 مليون دولار، وإصدار لشركة مصدر بقيمة 750 مليون دولار، وإصدار لشركة مبادلة للاستثمار بقيمة 750 مليون دولار، وصكوك لشركة الدار للاستثمار بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى إصدار لبنك دبي التجاري بقيمة 500 مليون دولار، وإصدار شركة فايف القابضة بقيمة 350 مليون دولار، بالإضافة إلى إصدار صكوك خضراء من بنك دبي الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار، وإصدار من مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 500 مليون دولار.

وشكلت المملكة العربية السعودية 32% من إجمالي حجم الإصدارات الإقليمية، بزيادة 69% على أساس سنوي. ومثل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أكبر مُصدر في المنطقة خلال العام 2023، وذلك بإصدارات بقيمة 5.5 مليارات دولار في فبراير 2023. وتمثلت جهات الإصدار السعودية البارزة الأخرى في كل من البنك الأهلي السعودي بقيمة 60.69 مليون دولار، والشركة السعودية للكهرباء بقيمة 1.2 مليار دولار، ومصرف الراجحي بقيمة مليار دولار.

وكان عام 2023 من الأعوام الهامة بالنسبة لإصدارات الصكوك الخضراء، حيث شكلت الإصدارات الإسلامية أكثر من ربع إجمالي الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى. وبلغ مجموع الصكوك الخضراء التي تم إصدارها 6.5 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الصكوك الخضراء التي تم إصدارها على مستوى العالم، وتمثلت أبرز الجهات المصدرة في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي بإصدار بقيمة 500 مليون دولار، وموانئ دبي العالمية بإصدار بقيمة 1.5 مليار دولار، وبنك أبوظبي الأول بإصدار بقيمة 350 مليون دولار، ومجموعة ماجد الفطيم بإصدار بقيمة 500 مليون دولار، وشركة الدار العقارية بإصدار بقيمة 500 مليون دولار.

وبهذه المناسبة، قالت فينتي مولاني، أخصائية بيانات الدخل الثابت المستدام لدى بلومبيرغ: "سجلت إصدارات السندات الخضراء مستويات قياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2023. ودخلت العديد من الشركات الإماراتية سوق السندات الخضراء للمرة الأولى بالتزامن مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28، في حين ساهمت المملكة العربية السعودية بحوالي ثلث إجمالي الإصدارات الإقليمية. ومن المتوقع أن يكون للتطورات التي تشهدها تكاليف الإقراض والتشريعات والتصنيفات المختلفة أثر كبير على مشهد سوق السندات الخضراء خلال عام 2024".

ومن الجدير بالذكر أن جداول تصنيف بلومبرغ تعتبر منصة متكاملة للوصول المستمر والفوري إلى المعلومات الأكثر شمولية حول تمثيل أسواق رأس المال. ويمكن لعملاء محطات بلومبرغ تيرمنال الوصول إلى مجموعة كاملة من جداول بلومبرغ عبر LEAG ، في حين تتوفر بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من بلومبرغ إنتلجنس عبر BI ESG .

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