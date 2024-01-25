22 فائزاً بجوائز «تسوق. أدر واربح» النقدية

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت مجموعة مراكز التسوق في دبي، بنجاح حملة «تسوق، أدر واربح»، التي أقيمت بالتزامن مع مهرجان دبي للتسوق. في الفترة من 8 ديسمبر 2023 إلى 14 يناير 2024، حيث استمتع المتسوقون بتجربة التسوق في مراكز التسوق المشاركة، وحصلوا على الفرصة للفوز بجوائز نقدية كبرى.

وحصل المتسوقون الذين أنفقوا 200 درهم أو أكثر على فرصة للمشاركة في السحب، مما منحهم الفرصة لتدوير دولاب الحظ على المسرح الرئيسي لمهرجان دبي للتسوق. لربح جوائز نقدية، ابتداءً من 10 آلاف درهم وتتزايد تدريجياً حتى تصل إلى فئات 15 ألفاً، و20 ألفاً، و25 ألفاً، و30 ألفاً، و40 ألف درهم. ومع السحوبات الممتدة على مدار الأسابيع الخمسة لمهرجان دبي للتسوق، تمكن 22 فائزاً من تجربة دولاب الحظ.

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز دبي للتسوق: «لقد سعدنا بمشاهدة الحماس الهائل والمشاركة الفعّالة من قبل المتسوقين خلال مهرجان دبي للتسوق هذا العام. وكانت حملة «تسوق، أدر واربح» تهدف إلى تعزيز تجربة التسوق، وبالفعل كانت الاستجابة من قبل المتسوقين عظيمة. تهانينا لجميع الفائزين، ونعرب عن امتناننا العميق لكل من ساهم في نجاح مهرجان دبي للتسوق».

تظهر الحملة التزام مراكز التسوق في دبي بتقديم تجارب لا تُنسى للمجتمع، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوق في ظل استمرار تطوير هذا القطاع الديناميكي.

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