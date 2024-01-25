«دي بي ورلد» تُطلق منصة عالمية في التعليم

المصدر: البيان

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أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» منصة التعليم العالمية، وهي مورد جديد للطلاب والمعلمين في مجال العلوم والأعمال اللوجستية، كجزء من التزام قيمته 128.5 مليون درهم (35 مليون دولار) للمبادرات التعليمية حتى عام 2030.

وتقدم منصة التعليم العالمية أكثر من 15 موردًا مخصصًا ومجانيًا للاستخدام ودورات تعليمية إلكترونية للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عامًا، وكذلك للمعلمين والموظفين. وتماشيًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN SDGs)، تركز الموارد على تعزيز المهارات "الخضراء "والنواحي الرقمية والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إضافة إلى الأعمال اللوجستية.

وأقامت موانئ دبي العالمية شراكات رئيسية مع منظمات مثل معهد جين جودال (Jane Goodall Institute)، ووتر إيد (WaterAid) ومايندينج ماي ويست (Minding My Waste)، ومؤسسة بلو مارين (Blue Marine Foundation). وتعمل هذه الشراكات على إثراء المنصة بموارد قيّمة، مما يضمن تجربة تعليمية شاملة ومتنوّعة.

صُممت المنصة لتسهيل فهم قطاع الخدمات اللوجستية، وتسليط الضوء على المهارات الأساسية للنجاح في شركات مثل شركة موانئ دبي العالمية. وتتضمن المنصة شروحات توجيهية ومواد تدريبية، كما تقدم فرصة فريدة للطلاب للحصول على شهادة في عمليات محطات الحاويات (CTO) من مجموعة موانئ دبي العالمية والمعترف بها في القطاع مجاناً لدعم تطورهم الشخصي والمهني.

وتتعاون مجموعة موانئ دبي العالمية أيضًا مع شبكة "تيتش فور أوول"، حيث تربط موظفي موانئ دبي العالمية بأكثر من 62 مؤسسة محلية مستقلة، وتعتبر مؤسسة عالمية يجمعها الالتزام بتطوير قيادة جماعية تضمن قدرة جميع الأطفال على تحقيق إمكاناتهم. وبموجب هذه الشراكة، ستعمل "تيتش فور أوول"، وشركاؤها على ضمان تزويد الطلاب والمعلمين بالمهارات المستقبلية اللازمة للنجاح في سوق العمل المتغيّر من خلال مبادرة "مستقبل العمل". وستركز المبادرة بشكل خاص على جنوب أفريقيا والسنغال والأرجنتين وباكستان - حيث تمتلك موانئ دبي العالمية عمليات واسعة النطاق - لتوفير التدريب والموارد بشكل جماعي حول التعليم والمهارات المتعلقة بالمناخ.

ومن خلال استراتيجيتها التعليمية، تهدف مجموعة موانئ دبي العالمية إلى الوصول إلى 1.5 مليون طالب بحلول عام 2030، مع التركيز على تعزيز نقل المعرفة وتنمية المهارات خاصة بين النساء والفتيات.

وقالت مها القطان، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "نؤمن في مجموعة موانئ دبي العالمية بأن التعليم الجيد والتدريب المميّز وفرص العمل تمثل عوامل جوهرية لتشكيل مستقبل أكثر استدامة. وستلعب منصتنا التعليمية دوراً في غاية الأهمية في بناء الوعي حول المهارات الخضراء، وفي نفس الوقت تقوية فهم الطلاب والمعلمين لقطاع الخدمات اللوجستية."

وأضافت: "ستساعدنا شراكاتنا الإستراتيجية مع مؤسسات مثل تيتش فور أوول"، على تأسيس إرث دائم من خلال تمكين الشباب بمهارات ذات صلة بالسوق وتدعم مبادرات تحوّل الطاقة."

ووفقًا للأمم المتحدة، بدون تدابير إضافية، لن يتمكن سوى بلد واحد من بين كل ستة بلدان من تحقيق هدف إكمال التعليم الثانوي بحلول عام 2030، وسيظل ما يقدر بنحو 84 مليون طفل وشاب خارج المدرسة، وسيفتقر حوالي 300 مليون طالب إلى المهارات الأساسية في الكتابة والحساب والقراءة والكتابة، وهي المهارات اللازمة للنجاح في الحياة.

ويعد التعليم ركيزة أساسية لاستراتيجية الاستدامة التي تتبناها مجموعة موانئ دبي العالمية، تحت شعار "عالمنا مستقبلنا"، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بالتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين. ومنذ عام 2020، استثمرت المجموعة أكثر من 20 مليون دولار لتعزيز برامج التعليم العالمية، بما في ذلك البنية التحتية والمنح الدراسية ومبادرات بناء المهارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ومع تطور مشهد التجارة والتعليم العالمي، تواصل مجموعة موانئ دبي العالمية التزامها بتعزيز الفرص التعليمية الشاملة والعادلة، وتمكين الشباب بالمهارات اللازمة للازدهار في اقتصاد عالمي متغيّر.

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