هونغ كونغ: الإمارات شريك تجاري مهم في المنطقة بحجم تجارة يتجاوز 16 مليار دولار

المصدر: وام

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أكد الدكتور باتريك لاو، نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد شريكاً تجارياً مهما لهونغ كونغ في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف لاو في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات المنتدى المالي الآسيوي في هونج كونج، أن قيمـة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين شهدت ارتفاعاً من 9.4 مليار دولار في 2020 إلى 16.23 مليار دولار في 2022، وفق بيانات قسم الإحصاء التجاري والإحصاء في هونغ كونغ.

وأشار إلى أنه بحسب البيانات استمرت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات وهونغ كونغ في النمو خلال العام الماضي، حيث وصلت إلى 16.2 مليار دولار خلال الـ 11 شهراً الأولى من 2023، بزيادة بنسبة 11.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وقال نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة في هونج كونج، إن العلاقات بين الإمارات وهونغ كونغ متميزة ونأمل في دفعها إلى آفاق أرحب خلال الفترة القادمة ضمن مختلف المسارات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وذكر أن الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة قام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات في العام الماضي ضمن وفد تجاري كبير، وهو ما فتح المجال نحو المزيد من التعاون الاستثماري أمام الشركات في هونغ كونغ، وعزز التبادلات التجارية بين البلدين، كما شهدت الفترة الماضية زيارات متبادلة بين الجانبين، لاكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في ظل ما يتمتعا به من مكانة متميزة على خارطة التجارة العالمية.

وأوضح أن المنتدى المالي الآسيوي الذي يعقد حالياً في هونغ كونغ يشهد حضوراً وزخما لوفود كبيرة من دولة الإمارات لاستكشاف آفاق التعاون المستقبلي والبحث عن الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن المستثمرين من دولة الإمارات ينظرون إلى الفرص الاستثمارية في هونغ كونغ بهدف تنويع محافظهم الاستثمارية.

وذكر أن مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري في دبي تلقى العديد من الاستفسارات من شركات في هونغ كونغ مهتمة بأسواق الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع تلك الشركات ومساعدتهم على تحقيق ذلك التوسع وهو مؤشر على أن العلاقة بين البلدين كانت مثمرة للغاية ومن المتوقع تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مركزاً تجارياً بارزاً للأعمال في منطقة الشرق الأوسط، كما تعتبر هونغ كونغ مركزاً رئيسياً للأعمال في منطقة آسيا حيث تمتلك نحو 50 مكتباً في مراكز الأعمال الرئيسية حول العالم بما في ذلك 13 مكتباً في البر الرئيسي للصين لتسهيل استفادة الشركات والمستثمرين من الفرص التي توفرها هونج كونج.

وأشار إلى أن الشركات في هونغ كونغ تتطلع إلى الاستثمار في قطاعات حيوية بالإمارات تشمل البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية "فينتك" والتكنولوجيا الصحية والحيوية، مشيراً إلى أن هونغ كونغ تضم عدداً كبيراً من رواد الأعمال الناجحين في هذه القطاعات.

وأوضح لاو أنه في ظل وجود المزيد من التعاون بين الإمارات وهونغ كونغ يمكن للبلدين تحقيق المزيد من التقدم في فرص الأعمال.

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