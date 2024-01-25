دبي الجنوب تختتم العام 2023 الأفضل أداءً على الإطلاق بإنجازات استثنائيّة

المصدر: البيان

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حقّقت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، العديد من الإنجازات الاستثنائيّة عبر مختلفة مناطقها خلال 2023، الذي يعد العام الأفضل أداءً على الإطلاق، أبرزها استقطاب 428 شركة جديدة، وبيع عدد من المشاريع العقارية بالكامل، بالإضافة إلى توقيع شراكات مهمة.

وقد سلّمت دبي الجنوب للعقارات خلال عام 2023، المرحلة الأولى من مشروع فلل النبض، والذي يضمّ 268 وحدة سكنيّة، وكان هذا المشروع الأول من نوعه قد تمّ إطلاقه ضمن المنطقة السكنيَة في دبي الجنوب خلال عام 2021، ويشتمل على 342 وحدة مكوّنة من غرفتين وثلاث وأربع غرف في مراحله المختلفة، فيما من المقرّر أن يتمّ تسليم المرحلة الثانية خلال الربع الأول من عام 2024.

وحافظ القطاع العقاري في دبي الجنوب على أدائه القوي على مدار العام الماضي، تزامناً مع إطلاق شركة دبي الجنوب للعقارات المراحل الثلاث من مشروعها "خليج الجنوب" وبيعها بالكامل، حيث يضم المشروع أكثر من 800 فيلا وتاون هاوس، وأكثر من 200 فيلا فاخرة على الواجهة المائيّة، إضافة إلى بحيرة يبلغ طولها كيلو متر واحد، وممشى بطول 3 كيلومترات على الواجهة المائيّة. وكانت شركة جينكو للمقاولات العامة قد حصلت على عقد لتطوير المرحلتين الأوليين من "خليج الجنوب".

كما شهد عام 2023 تركيزًا مستمراً على تطوير البنية التحتية الاجتماعية في المنطقة السكنية مع افتتاح هايبر ماركت بمساحة 50 ألف قدم مربع، وحديقة كبيرة تضم مناطق لعب للأطفال وأخرى للأنشطة. كما بدأت أعمال البناء لأول مدرسة تعتمد المنهج البريطاني في دبي الجنوب خلال العام الماضي.

ومع إصدار 428 ترخيصاً لشركات جديدة؛ يصل إجمالي عدد الشركات العاملة في دبي الجنوب إلى 4,101 شركة، مع الاحتفاظ بما نسبته 95% من الشركات العاملة هناك.

وفيما يتعلّق بالشراكات؛ فقد وقّعت المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب العديد من اتفاقيات التعاون لتعزيز مكانتها كمساهم بارز في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يشهد نمواً مستداماً في دولة الإمارات. وتشمل هذه الاتفاقيات؛ شراكة مع "دناتا" لتعزيز آلية التحكم الرقمي في بوابة الشحنات داخل محطات مناولة البضائع في مقرّ دبي الجنوب. واتفاقية مع الشركة الصينيّة "بيجين نيو إيروتروبوليس القابضة المحدودة" بهدف تأسيس إطار شامل لرعاية علاقات التعاون. ومذكرة تفاهم مع شركة "سينوترانس" الصينيّة لتأسيس أول مركز لها للخدمات اللوجستيّة والتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وذلك في المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب.

كما تم افتتاح العديد من المرافق في المنطقة اللوجستية خلال 2023، بما في ذلك مركز توزيع Audi Volkswagen MEA، ومركز الرعاية الصحية التابع لمؤسسة IDA، ومستودعاً جديداً من أمازون.

وأطلقت المنطقة اللوجستية كذلك مشروع "التفتيش عن بعد" الأول من نوعه في المنطقة بالتعاون مع جمارك دبي، بهدف تسريع العمليات التجارية واختصار وقت التفتيش الجمركي بالاعتماد على التقنيات المتطوّرة والذكاء الاصطناعي. كما أعلنت دبي الجنوب عن استكمال نظام ربط العمليات اللوجستيّة للشركات بتقنية تكامل البلوك تشين بالشراكة مع جمارك دبي، لتصبح بذلك أول منطقة حرة في دبي تحقق هذا الإنجاز.

وأعرب سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب عن سعادته بالنموّ المتواصل والمستدام لدبي الجنوب ومختلف مناطقها، وقال: "يعود الفضل في الحفاظ على هذا النمو إلى المبادرات الحكوميّة المتنوّعة والتي تهدف إلى تعزيز اقتصاد الإمارة، إلى جانب استراتيجيات التخطيط المحكمة لدينا، الأمر الذي ساهم في جذب واستقطاب الاستثمارات عبر العديد من الصناعات والقطاعات في دبي. ونتطلّع خلال العام الجديد إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الاستثنائيّة في كافة مناطق دبي الجنوب".

يشار إلى أن دبي الجنوب يعتبر أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، ويرتكز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، وسيضم أكبر مطار في العالم عند اكتماله وتشغيله بالكامل، كما تم تعزيزه ببنية تحتية للنقل متعدد الوسائط التي تربط مختلف وسائل النقل الجوي والبري والبحري. وتهدف دبي الجنوب إلى خلق مجتمع حيوي من خلال الاستفادة من عروضها وخدماتها الفريدة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات وحلول البنية التحتية وفق أرقى المستويات العالمية.

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