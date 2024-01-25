أرباح «الإمارات دبي الوطني» تقفز 65% إلى 21.5 مليار درهم في 2023

المصدر: دبي - البيان

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ارتفع صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 65% خلال عام 2023، لتصل إلى 21.5 مليار درهم، وفق إفصاح البنك لبورصة دبي اليوم الخميس. وأظهرت البيانات أن المخصصات تراجعت بنسبة 35% إلى 2.84 مليار درهم.

وجاء نمو الأرباح على خلفية نمو الأصول، واستقرار قاعدة التمويل منخفضة التكلفة، وزيادة حجم المعاملات، وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.

كما ارتفعت أرباح الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 4 مليارات درهم نتيجة لارتفاع الدخل، مما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي.

واقترح مجلس الإدارة توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد بالإضافة إلى زيادة قدرها 20 فلسا بمناسبة الاحتفال بمرور ستين عاماً على تأسيس المجموعة، ومضاعفاً بذلك قيمة الأرباح عن العام السابق.

وساهمت ميزانية البنك القوية في دعم اقتصاد الإمارات عبر تقديم 70 مليار دولار من القروض للشركات، كما عززت بقوة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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