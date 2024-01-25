«داماك» تطلق برج «ألتيتيود»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت داماك العقارية عن إطلاق أحدث مشاريعها برج «ألتيتيود»، وهو البرج الرابع من سلسلة أبراج تشمل «كانال هايتس 1 و 2» و«كانال كراون». تقع هذه الأبراج الأربعة على الواجهة المائية في منطقة الخليج التجاري.

ويتميز البرج أيضاً بأنه يحمل توقيع علامة «دي جريسوغونو» التي تعد من أشهر دور المجوهرات الفاخرة في العالم، والتي استوحت تصميم البرج من حجر «الأوبال» النفيس، المصنف من بين أغلى الأحجار الكريمة وأكثرها ندرة في العالم.

وتوفر كل وحدة سكنية في هذا البرج إطلالات على الواجهة المائية، مع وجود مساحات واسعة للترفيه والاسترخاء في منطقة المنصة. والتصميم الداخلي المستوحى من حجر الأوبال، فسيكون به خطوط تخلق تأثيراً عاكساً متعدد الألوان، إلى جانب عناصر دائرية مستوحاة من الألوان السماوية. سيوفر البرج أيضاً فرصة مشاهدة النجوم من خلال حجرات مخصصة لهذا الغرض.

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