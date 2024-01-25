غرفة الشارقة تستعرض أمام شركات إيطالية فرص الاستثمار في الإمارة

المصدر: الشارقة - البيان

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استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمام وفد من غرفة التجارة الإيطالية التشيكية وعدد من كبرى الشركات الإيطالية، مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة في الشارقة واقتصادها المتنوع والفرص والمزايا الاستثمارية التي توفرها للشركات ورجال الأعمال في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى الترويج للإمارة كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال في المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال الملتقى الذي عقدته غرفة الشارقة تحت عنوان «ملتقى الأعمال بين الشارقة وإيطاليا» بمناسبة زيارة الوفد للشارقة، بحضور عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وأنطونيو روتوندو رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الإيطالية التشيكية. وشهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفتين.

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