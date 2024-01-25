«بيوت»: توقّع تزايد الطلب القوي على العقارات بدبي في 2024

المصدر: دبي - البيان

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أطلق موقع «بيوت» تقرير سوق العقارات في دبي لعام 2023، الذي رصد مواصلة أسعار العقارات في دبي اتخاذ المسار التصاعدي، ما خلق بيئة ممتازة للبائعين والملّاك على حد سواء. ويتماشى هذا الاتجاه التصاعدي المستمر مع الطلب المتزايد الذي يغذيه تدفق المزيد من المستثمرين والباحثين عن سكن، ما أدى إلى نمو غير مسبوق في سوق العقارات.

ومن المتوقع تزايد الطلب القوي على العقارات بدبي في 2024. وكشفت بيانات موقع «بيوت» عن ارتفاع ملحوظ في أسعار مبيعات الشقق والفلل في الأحياء الأكثر طلباً في دبي، لتسجل زيادات بين 4% و21% في 2023.

وفي قطاع العقارات ذات الأسعار المنخفضة، أبدى المستثمرون ومشترو المنازل المحتملون اهتماماً متزايداً بالمدينة العالمية ومجمع دبي ريزيدنس وداماك هيلز 2 ودبي لاند. وانجذب مشترو العقارات ذوو الميزانية المتوسطة نحو مناطق مثل قرية جميرا الدائرية وواحة دبي للسيليكون والفرجان والينابيع. وعلى عكس ذلك، أظهر مستثمرو العقارات الفاخرة تفضيلهم لدبي مارينا والخليج التجاري والمرابع العربية ودبي هيلز إستيت خلال عام 2023.

وبالنسبة للشقق ذات الميزانية المحدودة، شهدت أسعار مبيعات المعاملات في المناطق المرغوبة زيادات تتراوح بين 5 – 50%.

كما انخفض متوسط أسعار المعاملات للفلل ذات الأسعار المنخفضة بشكل عام بنسبة 10% إلى 26%، باستثناء داماك هيلز 2، التي سجلت أسعارها زيادة طفيفة بنسبة 0.54%.

وفي قطاع العقارات متوسطة السعر، ارتفع متوسط أسعار معاملات البيع للشقق عموماً بنسبة 3%. وكانت أبراج بحيرات الجميرا حالة شاذة، حيث انخفض سعر بيع المعاملات بنسبة 0.77%. سجلت المناطق الأكثر طلباً التي تضم فللاً متوسطة المستوى زيادة بنسبة 15 إلى 21% في متوسط سعر المبيعات.

أما في قطاع العقارات الفاخرة، فقد شهدت معظم المناطق ارتفاعاً ثابتاً في أسعار المعاملات يتراوح بين 3% و17%.

العائد على الاستثمار

ومن حيث العائد على الاستثمار وبناءً على عوائد الإيجار المتوقعة للشقق، ظهرت مناطق محددة مثل مجمع دبي للاستثمار وليوان وديسكفري جاردنز باعتبارها الخيارات الأفضل للمستثمرين المحتملين، حيث تقدم عوائد تصل إلى 11%.

عندما يتعلق الأمر بالشقق في فئة الطبقة المتوسطة، كانت واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية وموتور سيتي هي الخيارات الأكثر طلباً، حيث تقدم عوائد إيجارية تصل إلى 9%. وفي قطاع الشقق الفاخرة، أثبتت مناطق مثل الصفوح وجرين كوميونيتي وعقارات جميرا للغولف أنها عالية الطلب بشكل خاص، حيث تقدم عوائد مذهلة تصل إلى 10%، متجاوزة المعايير التي حددتها معظم الأسواق العالمية.

كما تعكس اتجاهات العائد على الاستثمار في موقع بيوت لمجمعات الفلل نظرة إيجابية. تتميز الفلل والمنازل المستقلة التي يتم شراؤها لغايات التأجير في الراشدية بمتوسط عائد استثماري يتجاوز 9%، ما يجعلها فرصة جذابة للمستثمرين المحتملين.

وبالمثل، فإن مناطق مثل المدينة العالمية وجبل علي تقدم نسباً لعائد الاستثمار تتجاوز 8%. وقد سجلت الفلل متوسطة المستوى في قرية جميرا الدائرية وتاون سكوير وريم عائداً على الاستثمار يتراوح بين 6% و8%.

وفي فئة الفلل الفاخرة، يتميز البراري بعائد على الاستثمار يتجاوز 8%، مدفوعاً بالخصائص الفريدة للعقارات والعرض المحدود في السوق. كما حققت مجتمعات مثل لؤلؤة جميرا وداماك هيلز، التي تلبي الاحتياجات العائلية، عائدات جيدة على الاستثمار تتجاوز 7%.

اتجاهات استئجار العقارات

وارتفعت أسعار الإيجارات المعلن عنها بنسبة بين 4 و17% لشقق الإيجار ذات الأسعار المنخفضة في المناطق الأكثر طلباً. وقد سجلت طلبات إيجارات الشقق في فئة الطبقة المتوسطة زيادات مضاعفة تصل إلى 23%. كما شهدت أسعار الطلب لاستئجار الشقق الفاخرة أيضاً مساراً تصاعدياً، حيث ارتفعت الأسعار بين 4 و21%.

وشهدت الفلل ذات الأسعار المنخفضة عموماً ارتفاعاً في الأسعار بين 10% و33%، مع انخفاض أسعار استئجار الفلل في دبي الجنوب بنسبة تصل إلى 6%. وشهدت تكاليف استئجار الفلل متوسطة المستوى ارتفاعاً بنسبة 1 - 21%. وارتفعت إيجارات الفلل الفاخرة في دبي 38%.

أسعار معقولةوبين الباحثين عن أماكن إقامة بأسعار معقولة، حظيت منطقتا النهدة وديرة بأكبر قدر من الاهتمام للشقق، في حين كانت مردف وداماك هيلز 2 الاختيارات المفضلة للباحثين عن الفلل.

في قطاع الطبقة المتوسطة، كانت قرية جميرا الدائرية وبر دبي هي الخيارات الأكثر شعبية بين المستأجرين، في حين كان أولئك الذين يبحثون عن الفلل يميلون في الغالب نحو العقارات في قرية جميرا الدائرية والمرابع العربية 3. وفي الفئة الفاخرة، مرسى دبي والأعمال حافظت منطقة الخليج على شعبيتها في مجال تأجير الشقق، في حين أصبحت منطقة دبي هيلز إستيت والبرشاء مرغوبة لتأجير الفلل الراقية.

وبتحليل أسعار الإيجارات، تبين أن معظم الزيادات في الأحياء ذات الأسعار المعقولة لكل من الفلل والشقق تراوحت بين 5 و11%. ولوحظ استثناء في دبي الجنوب بالنسبة للفلل، حيث انخفض متوسط أسعار المعاملات بنسبة تصل إلى 4%.

وقد سجلت أسعار المعاملات لتأجير الشقق والفلل في قطاع الطبقة المتوسطة زيادات تصل إلى 17%. وفي قطاع الشقق الفاخرة، ارتفعت أسعار معاملات الإيجار بنسبة 11 إلى 15%. وفي الوقت نفسه، شهدت إيجارات الفلل الفاخرة زيادة ملحوظة بنسبة 26.4% في دبي هيلز إستيت.

وكان عام 2023 عاماً استثنائياً بالنسبة لسوق العقارات في دبي. ومن السهل أن نتوقع أن هذه الطفرة العقارية ستستمر في 2024.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقع بيوت رئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «حافظ قطاع العقارات في دبي على مسار نمو تصاعدي يبعث على التفاؤل، حيث أنهى عام 2023 بنجاح لافت. تشير بياناتنا إلى تقدم ملحوظ في أسعار العقارات مدعوم بالطلب المتزايد من قبل المستثمرين والباحثين عن سكن ممن يسعون لامتلاك العقارات في هذه السوق الواعدة.

كما لاحظنا وجود ارتفاع كبير في أسعار المبيعات عبر مختلف القطاعات، الأمر الذي يعكس جاذبية المشهد العقاري في دبي. ويُتوقع تزايد الطلب على العقارات نتيجة لإطلاق العديد من المشاريع الجديدة التي تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم».

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