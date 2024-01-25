شراكة بين «ذا هارت أوف يوروب» و«آي إتش جي» لتشغيل موناكو كوت دازور

المصدر: دبي - البيان

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أبرم «ذا هارت أوف يوروب»؛ المشروع التابع لمجموعة كليندينست في دبي، اتفاقية امتياز مع مجموعة فنادق ومنتجعات آي إتش جي؛ إحدى شركات الفنادق العالمية؛ تتم بموجبها إعادة إطلاق العلامة التجارية لفندق موناكو كوت دازور، تحت مسمى «فوكو موناكو دبي» وتشغيله في إطار العلامة التجارية العالمية «فوكو».

ويعد الفندق جزءاً من مشروع «ذا هارت أوف يوروب» الذي يشمل 20 فندقاً ومنتجعاً سياحياً موزعة على ست جزر. ويشتمل تافندق على 198 غرفة.

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