انضمام 200 شركة بريطانية إلى «دبي للسلع» في 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة إطلاق النسخة التاسعة من جولاته الترويجية الدولية «وُجد من أجل التجارة» انطلاقاً من لندن، في إطار جهوده المستمرة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة.

ونما حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة والإمارات بنسبة 47.3 % على أساس سنوي ليصل إلى 25.5 مليار جنيه إسترليني (119 مليار درهم) في الأرباع السنوية المتتالية حتى نهاية الربع الثاني من 2023.

وقدّم المركز مجموعة واسعة من المزايا وفرص النمو الإضافية للشركات البريطانية عبر تأسيس مقر لها في دبي والاستفادة من مجموعة من أسرع أسواق العالم نمواً. وانضمت أكثر من 200 شركة بريطانية إلى منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة خلال 2023 وحده، ليصل العدد الإجمالي إلى 2,080 شركة، يمثل نمواً سنوياً بنسبة 10 %.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «واصلنا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية تعزيز المزايا والقيمة الفريدة التي يقدمها مركز دبي للسلع المتعددة، واعتمدنا تغييرات هيكلية ضخمة في منطقة الأعمال، ونجحنا في تسجيل مستويات جديدة من استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي.

وبعد انضمام 2,700 شركة جديدة إلى المركز خلال العام الماضي، من بينها 200 شركة بريطانية، حقّقنا نمواً قوياً عبر مختلف منظوماتنا، ولا سيما في مركز العملات المشفرة ومركز الألعاب، ومن المقرر إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي الجديد التابع لمركز دبي للسلع المتعددة قريباً.

ولتلبية مستوى الطلب المرتفع، تزداد أهمية تكثيف الاستثمارات في البنية التحتية، لذلك افتتحنا برج أبتاون تاور، مركزنا الرئيسي الجديد خلال العام الماضي، والذي يضم 22 طابقاً من المساحات المكتبية الراقية من الدرجة الأولى لشركاتنا الأعضاء في أول برج ضمن الأبراج التجارية والسكنية التسعة التي ستُتوج منطقة أبتاون دبي».

ونُظّمت الجولة في غرفة التجارة العربية البريطانية بالشراكة مع سفارة الإمارات في لندن. وخلال الفعالية، أطلع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في المركز 160 شخصاً من قادة الشركات البريطانية العاملة في مختلف القطاعات على مدى سهولة مزاولة الأعمال في دبي من خلال التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، أحد أكثر مناطق الأعمال ترابطاً في العالم.

كما سلّطت النقاشات الضوء على القوة والمرونة التي تتحلى بها دبي في وجه التحديات الاقتصادية العالمية، وانخفاض التضخم، والسياسات الداعمة للشركات، وهي عوامل رسّخت مكانتها كمركز محوري للتجارة العالمية.

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